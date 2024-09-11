Молодёжь Подмосковья приглашают принять участие в грантовом конкурсе проектов

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Конкурс проектов «Росмолодёжь. Гранты «Двигай сообщества» проводит Федеральное агентство по делам молодёжи, заявки принимаются до 26 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.
«К участию приглашаются граждане России в возрасте от 14 до 35 лет. Проекты должны быть направлены на повышение гражданской активности молодёжи, вовлечение подрастающего поколения в активную социальную практику, а также развитие творческих способностей. Каждый участник может предложить на конкурс только один проект», — отмечается в сообщении.Заявки принимаются онлайн через портал «Молодёжь России». К форме заявления нужно будет прикрепить необходимые документы и ролик-презентацию продолжительностью не менее 30 секунд и не более трёх минут. На проекты-победители будут выделены гранты.
Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.
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