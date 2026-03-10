Бизнес Андрея Малахова заработал десятки миллионов на госзакупках
Санаторий «Изовела», принадлежащий компании ООО СГК «Изовела», учредителем которой является телеведущий Андрей Малахов, продолжает получать крупные государственные контракты. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По данным закупок, за последние месяцы учреждение заработало на них более 54 миллионов рублей.
Один из договоров был заключён с Министерством труда и социального развития Мурманской области — его сумма составила 11 миллионов 354 тысячи 310 рублей. Ранее, в декабре, то же ведомство подписало с санаторием ещё один контракт на 34 миллиона 62 тысячи 930 рублей.
Кроме того, в сентябре соглашение на 9 миллионов 31 тысячу 518 рублей с санаторием заключило региональное отделение Социального фонда России по Мурманской области.
Таким образом, только по этим трём закупкам санаторий получил более 54 миллионов рублей, что говорит о стабильном развитии оздоровительного бизнеса телеведущего.
