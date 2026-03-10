Бизнес Андрея Малахова заработал десятки миллионов на госзакупках

10 марта 2026, 14:29

Санаторий Андрея Малахова получил более 54 млн рублей по госконтрактам

Андрей Малахов (Фото: Telegram / @and_malakhov)

Санаторий «Изовела», принадлежащий компании ООО СГК «Изовела», учредителем которой является телеведущий Андрей Малахов, продолжает получать крупные государственные контракты. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».