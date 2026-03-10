100-летний Александр Зацепин раскрыл секрет долголетия

10 марта 2026, 13:55

Александр Зацепин назвал гены главным фактором долголетия в день 100-летия

Александр Зацепин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Композитор Александр Зацепин 10 марта отметил 100-летний юбилей. В интервью mk.ru он рассказал о своих привычках и творческих планах.





Секретом своего долголетия юбиляр назвал хорошую наследственность. Кроме того, он поддерживает форму с помощью зарядки и соблюдает режим сна. Композитор разработал для себя комплекс упражнений и выполняет его ежедневно.

«Стараюсь соблюдать режим: в одиннадцать часов вечера лечь спать, в семь утра встать. Но чаще ложусь в 23:30. В тех случаях, когда понимаю, что нужно закончить работу, ложусь в полночь. Редко — в половине первого. Но чаще стараюсь в 11, конечно», — поделился Зацепин.

«Сколько мне отпущено, никто не знает. Если не успею всё сделать, значит, искусственный интеллект доделает», — пошутил он.