В Петербурге состоится гала-концерт в честь завершения Года педагога

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На сцене зрители смогут увидеть народного артиста РФ Николая Мартона, народную артистку РФ, прима-балерину Мариинского театра Юлию Махалину, народную артистку РФ, прима-балерину Мариинского театра Викторию Терешкину и других.
«Гала-концерт посвящен выдающимся балетным педагогам Геннадию Наумовичу Селюцкому, Ольге Николаевне Моисеевой и другим. Их ученица народная артистка России Юлия Махалина представит на сцене, на примере своей жизни, историю преемственности балетных поколений», – поделились в беседе с «Петербургским дневником» в Центре поддержки социально-культурных инициатив.
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