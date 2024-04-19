В Петербурге состоится необычный арт-баттл

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В Санкт-Петербурге состоится необычный творческий баттл между учащимися двух творческих вузов города: Академии художеств имени Репина и Российской христианской гуманитарной академии им. Ф.М. Достоевского.
Мероприятие пройдёт 21 апреля. Отмечается, что это первый в истории выставочной деятельности Санкт-Петербургского союза художников творческий баттл.
До этого генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости Владимир Кириллов рассказал, что доступ к берегам Невы на Заячьем острове будет доступен лишь после полной реставрации на гранитном фасаде.
Ранее XIX Санкт-Петербургский международный книжный салон представил фирменный стиль этого года, где сочетаются главные темы 2024 года – Год семьи и 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
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«Арт-баттл – неординарное мероприятие, которое проводится впервые. Тем не менее мы уверены, что молодые художники продемонстрируют навыки креативного мышления и справятся с творческими заданиями», – прокомментировала в беседе с RuNews24 куратор молодёжного проекта, художник-график Наталья Шалина.
До этого генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости Владимир Кириллов рассказал, что доступ к берегам Невы на Заячьем острове будет доступен лишь после полной реставрации на гранитном фасаде.
«В 2022 году мы занимались подготовкой реставрационной площадки. К сожалению, нам пришлось полностью перекрыть проход вдоль Невы. Это было сделано из соображений безопасности. Но мы оставили открытым для туристов выход на Комендантскую пристань – одно из самых красивых видовых мест Петербурга», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Кириллов.
Ранее XIX Санкт-Петербургский международный книжный салон представил фирменный стиль этого года, где сочетаются главные темы 2024 года – Год семьи и 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
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Мелисса Тимофеева