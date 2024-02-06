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В Петербурге стартовало голосование премии «Город в лицах» – 2024

06 февраля 2024, 19:27
Фото: istockphoto.com/javarman3

Фото: istockphoto.com/javarman3

В Санкт-Петербурге началось онлайн-голосование за победителей премии «Город в лицах» – 2024.
Отмечается, что премия — издания «Петербургский дневник». В этом году в премии 11 номинаций, среди которых «Воспитатель детского сада», «Детский тренер», «Универсальный специалист МФЦ», «Социальный куратор» и т. д.

«Для нас «Город в лицах» – это прекрасная дополнительная возможность поблагодарить петербуржцев за их труд и представить городу настоящих героев. За два предыдущих года проведения премии «Город в лицах» в народном голосовании приняли участие более 100 тыс. петербуржцев, которые выбирали лучших из лучших», – прокомментировал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.


Голосование завершится 29 февраля, а сама церемония вручения наград премии пройдёт уже в марте.

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#санкт-петербург
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В Подмосковье прошел всероссийский открытый фестиваль-конкурс органной музыки
06 февраля 2024, 15:13

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Во Фрязине состоялся VI Всероссийский открытый фестиваль-конкурс органной музыки «Золотая лира». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Во всероссийском конкурсе приняли участие представители Москвы, Московской области и Санкт- Петербурга.

«Фестиваль-конкурс проводится с 2013 года с периодичностью один раз в два года. За это время в нем приняли участие более 150 молодых органистов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Петрозаводска. Уникальность проекта состоит в том, что учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, выступают на одной сцене и состязаются с уже опытными молодыми органистами, выбравшими органное исполнительское искусство своей профессией», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что юных конкурсантов оценивали лауреат международных конкурсов Нина Шубина, руководитель органного класса музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова Юрий Семенов и испанский органист Даниэль Сальвадор.

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#подмосковье
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Две новые выставки откроются 8 февраля в Подмосковье
06 февраля 2024, 14:51

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье откроются две новые выставки в День рождения Дмитрия Менделеева. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставки 8 февраля начнут работать в Клину в усадьбе Боблово государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

«Выставка «Мир керосиновых ламп» посвящена редким и типовым керосиновым лампам. Менделеев приспосабливал и переделывал их, чтобы добиться лучшего горения тяжелых осветительных масел. <…> Выставка завершится 1 марта 2024 года. В рамках экспозиции «Минералы. Формула гармонии» гости смогут ознакомиться с минералогической коллекцией, с образцами месторождений России и Казахстана.<…> Менделеев способствовал развитию горной промышленности России и в 1890 году стал Почетным членом Минералогического общества. Выставка завершится 31 декабря 2024 года», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что ​выставки приурочены к 190-летию со Дня рождения русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева.

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В Ногинске проводится выставка художницы Елены Белоус и её учеников
06 февраля 2024, 12:15

Фото: Ксения Пашуто

Художественная выставка «Цвет настроения…» открыта в центре культуры им. Г.В. Калиниченко в Ногинске. В экспозицию вошли картины художницы и преподавателя Центра искусств «МирАрта» Елены Белоус и её 18 учеников, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
«На выставке представлены работы, которые я написала за год, они создавались в разные периоды. Есть здесь и масло, и графика», — рассказала Елена Белоус.
Ученикам Елены, чьи картины также представлены на выставке, от шести до 13 лет.

«Мы с детьми изучаем разные материалы, техники, применяем различные подходы. (…) Среди ребят есть призёры международных и всероссийских конкурсов. Все дети очень интересно рисуют», — отметила художница.

Выставка будет работать до 29 февраля. Вход свободный. Возрастные ограничения — 6 .

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#ногинск
#выставка
#художники
#картины
#культура
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Московский областной театр кукол выпускает премьерный спектакль «Храбрый портняжка»
06 февраля 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Спектакль-сказку «Храбрый портняжка» поставили в Московском областном театре кукол, премьерные показы состоятся в ближайшие выходные — 10 и 11 февраля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.
«Пьесу «Храбрый портняжка» написали Владимир Ильюхов и Василь Ткачёв по мотивам сказки братьев Гримм. Главный герой — смелый и весёлый портной Ганс. Благодаря своей находчивости, он побеждает великанов и женится на дочери короля», — говорится в сообщении.
Режиссёр спектакля — — заслуженный деятель искусств России Валерий Шадский.

Спектакли состоятся 10 февраля в 11:00 и 14:00, 11 февраля — в 11:00. Возрастное ограничение — 6 .

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#театр
#спектакль
#премьера
#московская область
#подмосковье
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В хореографической школе Наро-Фоминска устроили концерт в честь встречи выпускников
06 февраля 2024, 10:41

Фото: Анна Тюрюмина

Большой концерт состоялся в хореографической школе имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске, он был посвящён встрече выпускников, а также памяти основательницы школы. На сцену выходили ученики возрастов — от старших до самых маленьких, передаёт корреспондент Анна Тюрюмина.
Такие вечера-концерты проводятся в школе ежегодно, и всегда собравшиеся с теплом вспоминают Ирину Зайцеву.

«Мы называли её «мамой», а она нас – своими детьми. Она подарила нам безусловную любовь. Благодаря ей лично я нашла свой путь в жизни, и моя благодарность бесконечна!» — рассказала Екатерина Табачникова.
Екатерина была выпускницей этой хореографической школы, а теперь работает хореографом: преподаёт детям народные танцы.

Воспоминаниями поделился и выпускник школы Илья Гуйтар.

«С Ириной Владимировной связано столько ярких и счастливых воспоминаний детства. Мы несли культуру нашего народа по всему миру, объехали много стран», — сказал он.

Праздничный концерт завершился номером «Белый день», в котором приняли участие все желающие – не только ученики, но и зрители, даже те из них, кто давно не поднимался на сцену.

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#наро-фоминск
#школа
#балет
#концерт
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В Подмосковье стартовал конкурс на самую красивую матрешку
05 февраля 2024, 15:23

Фото: пресс-служба культуры и туризма Московской области

Онлайн-конкурс на самую красивую матрешку проходит в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
Принять участие в конкурсе можно на официальном сайте «История матрешки».

«Цель конкурса — популяризация традиционной русской игрушки, выявление лучших ее образцов, а также продвижение смыслов, которые несет матрешка: семейных ценностей, культурных традиций, эстетических стандартов. Принять участие в нем могут все желающие производители или владельцы матрешек на бесплатной основе. Для этого необходимо разместить фотографии своих матрешек на сайте», — рассказали в министерстве.

Стоит отметить, что конкурс продлится до декабря 2024 года. Победителей будут определять в заключительном этапе члены жюри, опираясь на баллы и комментарии под работами конкурсантов.

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#история
#игрушки
#производители
#подмосковье
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В Балашихе открывается выставка, посвящённая светильникам
05 февраля 2024, 12:41

Фото: Фотобанк МО/Анастасия Осипова

Выставку «Освещая всё былое», посвящённую осветительным приборам в разные исторические эпохи, подготовили в Балашихинском историко-художественном музее, открытие состоится в среду, 7 февраля, сообщает пресс-служба Минкультуры Московской области.

«Посетители выставки узнают, чем освещали жилище наши предки в древние времена и какие светильники стояли в советских квартирах, как свет задавал ритм жизни и помогал организовать пространство. Какие светильники были данью моде, а какие смогли стать символами эпохи», — отмечается в сообщении.

Выставка будет работать до 10 марта. Вход свободный, возрастных ограничений нет. Балашихинский историко-художественный музей расположен по адресу: Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом №53.

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#балашиха
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Лекторий «Последняя дуэль» пройдет в Московской области
05 февраля 2024, 11:31

Фото: istockphoto / kasto80

В Шатуре 9 февраля организуют лекторий «Последняя дуэль». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет в доме культуры имени А. А. Косякова в городском округе Шатура. Тематический лекторий будет посвящен дню памяти поэта А. С. Пушкина.

«В рамках программы гости узнают факты из биографии Александра Сергеевича, а также о подробностях его творчества и развития. При этом большое внимание будет уделено дуэли с Жоржем Шарлем Дантесом, где последний смертельно ранил Пушкина», — поделились в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что дом культуры имени А. А. Косякова был создан для предоставления жителям округа возможностей для досуга и самообразования, а также содействию культурному развитию и поощрения любительского декоративно-прикладного искусства.

Начало тематического лектория 9 февраля в 12:00. Вход для всех желающих свободный.

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#дом
#дом культуры
#лекция
#образование
#подмосковье
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Для жителей Волоколамска выступил музыкант Радомир Байков
05 февраля 2024, 11:25

Фото: Наталья Котова

Концерт гитариста-виртуоза, артиста музыкального театра, бывшего руководителя ВИА «Лявоны Песняры» Радомира Байкова состоялся в Волоколамской городской библиотеке, он собрал более полусотни зрителей, сообщает корреспондент Наталья Котова.
«На концерте присутствовали и участники клуба «Активное долголетие», так и молодые жители города. Многие из гостей пришли на выступление с детьми», — отмечается в сообщении.
Радомир Байков исполнил несколько инструментальных произведений. На концерте прозвучали также романсы и народные песни в аранжировке Байкова — некоторые музыкант исполнял в дуэте с волоколамской певицей Ольгой Ерёминой, некоторые Ольга Ерёмина спела соло. Особым подарком для присутствующих на концерте казаков Волоколамского хуторского казачьего общества стала казачья песня.

После концерта Радомир Байков устроил фото- и автограф-сессию для поклонников.

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#волоколамск
#культура
#концерт
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