В Петербурге стартовало голосование премии «Город в лицах» – 2024

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«Для нас «Город в лицах» – это прекрасная дополнительная возможность поблагодарить петербуржцев за их труд и представить городу настоящих героев. За два предыдущих года проведения премии «Город в лицах» в народном голосовании приняли участие более 100 тыс. петербуржцев, которые выбирали лучших из лучших», – прокомментировал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
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