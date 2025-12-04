В Петербурге стартует II Международный фестиваль «Мир классического романса»

04 декабря 2025, 13:46

Фото: iStock/yulenochekk

В Санкт-Петербурге 5 декабря стартует II Международный фестиваль «Мир классического романса». Подробнее о его программе рассказала президент фестиваля, заслуженная артистка России Оксана Федорова.





Она уточнила, что мероприятие для всех любителей романса будет проходить с 5 по 8 декабря.





«Мы подготовили насыщенную программу и постарались сделать ее максимально интересной для самой широкой аудитории. Она включает в себя четыре больших концерта, два мастер-класса и фотовыставку», — уточнила Федорова в разговоре с «Петербургским дневником».

