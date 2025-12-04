В Петербурге стартует II Международный фестиваль «Мир классического романса»
В Санкт-Петербурге 5 декабря стартует II Международный фестиваль «Мир классического романса». Подробнее о его программе рассказала президент фестиваля, заслуженная артистка России Оксана Федорова.
Она уточнила, что мероприятие для всех любителей романса будет проходить с 5 по 8 декабря.
«Мы подготовили насыщенную программу и постарались сделать ее максимально интересной для самой широкой аудитории. Она включает в себя четыре больших концерта, два мастер-класса и фотовыставку», — уточнила Федорова в разговоре с «Петербургским дневником».Заключительный день фестиваля будет полностью посвящен 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. В Шереметевском дворце прозвучат романсы композитора.
По её словам, основная идея фестиваля заключается в популяризации романса как уникального явления мировой культуры. Здесь выступят музыканты со всего мира. Они познакомят слушателей с богатством национальных музыкальных традиций и познакомят с лучшими образцами камерно-вокального искусства.
Федорова добавила, что в программу включили и новые форматы. Более масштабная концепция мероприятия позволит привлечь внимание новой аудитории, заключила президент фестиваля.