В Зарайске открыли масштабный Фестиваль современного искусства «Перезагрузка»

01 декабря 2025, 18:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Зарайске состоялось торжественное открытие третьего Фестиваля современного искусства «Зарайск. Перезагрузка». Церемония собрала представителей культурных организаций, художников, экспертов в области современного искусства, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Фестиваль продолжает традицию зимнего культурного сезона. Это одно из ключевых культурных событий Подмосковья. Проект объединяет художников, кураторов, жителей и гостей города, создавая площадку для диалога между историей и современностью, локальной идентичностью и новыми художественными практиками.



В этом году «Перезагрузка» обращается к теме дома как места памяти, корней и личной точки отсчёта.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Фестиваль открылся маршрутом «От входа в Дом к общей гостиной», который соединил ключевые точки города – Зарайский кремль, Водонапорную башню, Дом Мачтета и арт-пространство «ЦЕХЪ». Во время прохождения маршрута гости почувствовали сопричастность художественной жизни города.

«В этом году фестиваль превратился в художественную карту Зарайска. Восемь художников резиденции создали восемь тотальных инсталляций, а выставки «Вино из одуванчиков», «Наличники Зарайска» и «Дом от погреба до чердака» объединили более 50 авторов», – рассказала куратор фестиваля Аксана Прутцкова.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



«Для нас было важно впервые в истории Зарайска запустить арт-резиденцию, которая стала бы не просто площадкой для создания работ приезжих художников, но и живым диалогом между местными авторами, гостями, современным искусством и самим городом. Зарайск со своей многовековой историей, сложным наследием и живым социальным контекстом стал не фоном, а соавтором проекта», – пояснил куратор фестиваля Михаил Левин.