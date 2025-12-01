В Зарайске открыли масштабный Фестиваль современного искусства «Перезагрузка»
В Зарайске состоялось торжественное открытие третьего Фестиваля современного искусства «Зарайск. Перезагрузка». Церемония собрала представителей культурных организаций, художников, экспертов в области современного искусства, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль продолжает традицию зимнего культурного сезона. Это одно из ключевых культурных событий Подмосковья. Проект объединяет художников, кураторов, жителей и гостей города, создавая площадку для диалога между историей и современностью, локальной идентичностью и новыми художественными практиками.
В этом году «Перезагрузка» обращается к теме дома как места памяти, корней и личной точки отсчёта.
Фестиваль открылся маршрутом «От входа в Дом к общей гостиной», который соединил ключевые точки города – Зарайский кремль, Водонапорную башню, Дом Мачтета и арт-пространство «ЦЕХЪ». Во время прохождения маршрута гости почувствовали сопричастность художественной жизни города.
«В этом году фестиваль превратился в художественную карту Зарайска. Восемь художников резиденции создали восемь тотальных инсталляций, а выставки «Вино из одуванчиков», «Наличники Зарайска» и «Дом от погреба до чердака» объединили более 50 авторов», – рассказала куратор фестиваля Аксана Прутцкова.
Главная выставка фестиваля «Дом от погреба до чердака» исследует понятие дома как внутренней точки отсчёта, личной системы координат, сквозь которую человек смотрит на мир. Она будет работать до 9 января 2026 года в арт-пространстве «ЦЕХЪ» по адресу: ул. Красноармейская, д.38.
Ещё до открытия выставки с 27 октября по 30 ноября в городе работала арт-резиденция «Зарайск × MSCA» – площадка для творческого обмена, объединившая восемь художников. В течение месяца они знакомились с городом и его историей, изучали маршруты. Результаты исследования представлены на итоговой выставке в усадьбе известного писателя и журналиста начала ХХ века Григория Мачтета.
«Для нас было важно впервые в истории Зарайска запустить арт-резиденцию, которая стала бы не просто площадкой для создания работ приезжих художников, но и живым диалогом между местными авторами, гостями, современным искусством и самим городом. Зарайск со своей многовековой историей, сложным наследием и живым социальным контекстом стал не фоном, а соавтором проекта», – пояснил куратор фестиваля Михаил Левин.
В Доме Мачтета также открыты выставочные проекты. Это выставка «Вино из одуванчиков», вдохновлённая романом Рэя Брэдбери, фотовыставка, посвящённая деревянной архитектуре Зарайска XIX века.
В рамках фестиваля проходит более 50 событий – лекции, мастер-классы, семейные программы, дискуссии. Программа фестиваля разработана для широкой аудитории.
Регистрация на публичную программу доступна на сайте фестиваля.