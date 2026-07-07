В Петербурге уже в 15-й раз состоится международный фестиваль «Опера – всем»

07 июля 2026, 13:38

Фото: iStock/vagant

В Санкт-Петербурге на Соборной площади Петропавловской крепости 12 июля состоится открытие международного фестиваля «Опера – всем». Об этом рассказала директор Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Юлия Стрижак.





По ее словам, основной задачей фестиваля является организация знакомства горожан с оперой. Подготовка к нему начинается еще зимой. Происходит выбор локаций, исполнителей и произведений.





«Мы стараемся соблюдать баланс между русской и европейской классикой, включать в программу редко исполняемые произведения, привлекать известных исполнителей», — уточнила Стрижак в разговоре с «Петербургским дневником».