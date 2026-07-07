В Петербурге уже в 15-й раз состоится международный фестиваль «Опера – всем»
В Санкт-Петербурге на Соборной площади Петропавловской крепости 12 июля состоится открытие международного фестиваля «Опера – всем». Об этом рассказала директор Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Юлия Стрижак.
По ее словам, основной задачей фестиваля является организация знакомства горожан с оперой. Подготовка к нему начинается еще зимой. Происходит выбор локаций, исполнителей и произведений.
«Мы стараемся соблюдать баланс между русской и европейской классикой, включать в программу редко исполняемые произведения, привлекать известных исполнителей», — уточнила Стрижак в разговоре с «Петербургским дневником».
Откроет фестиваль опера Николая Римского-Корсакова «Псковитянка», далее перед Елагиноостровским дворцом прозвучит опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», а на плацу перед Гатчинским дворцом зрители увидят оперу Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Завершится мероприятие на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село» произведением «Бал-маскарад» Джузеппе Верди.
Увидеть постановки самых популярных опер мирового репертуара в рамках фестиваля «Опера – всем» жители и гости Северной столицы смогут бесплатно.