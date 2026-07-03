Шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят Дню семьи, любви и верности
В рамках проекта «Поющие мосты» в ночи на субботу и воскресенье в Петербурге над Дворцовым мостом прозвучит специальный плейлист, посвященный Дню семьи, любви и верности.
По данным «Петербургского дневника», слушателям представят особую музыкальную программу, произведения которой напомнят о вечных ценностях. Так, Дворцовый мост традиционно разведут под «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра в исполнении Молодежного русского народного оркестра «Серебряные струны». Далее зрители мероприятия услышат фрагменты оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, композицию «Мама» Валерия Гаврилина и Альбины Шульгиной и другие.
Напомним, звуковое шоу «Поющие мосты» проводят в Петербурге с 2016 года. За это время его посетили более 20 миллионов жителей и гостей города.
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