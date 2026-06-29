В Петербурге вернут исторический облик фасаду Старо-Александровского рынка

29 июня 2026, 13:51

Фото: iStock/Natalia Kan

В Санкт-Петербурге потребовали от собственника здания бывшего Старо-Александровского рынка на проспекте Бакунина вернуть ему исторический облик. Об этом сообщили в администрации Центрального района города.





На сегодняшний день в здании, построенном в 1883 году, располагаются бизнес-центр и коммерческие помещения. Мансардный этаж строения выкрашен в желтый цвет, а это не соответствует его историческому облику. В этой связи администрация связалась с представителями собственника помещений, отвечающими за содержание фасадов, и потребовала вернуть фасаду исторический облик.





«По информации представителя собственника, фасад будет приведен в нормативное состояние в ближайшее время. Адрес на контроле администрации Центрального района», — сообщили в администрации «Петербургскому дневнику».