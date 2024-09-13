В Петербурге в рамках шоу «Поющие мосты» прозвучит хит Эдуарда Хиля

В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье в Санкт-Петербурге в рамках шоу «Поющие мосты» (0+), вошедшего в культурную программу X Форума объединенных культур, прозвучит знаменитая песня «Крейсер «Аврора» народного артиста РСФСР прозвучит Эдуарда Хиля.