В Петербурге в рамках шоу «Поющие мосты» прозвучит хит Эдуарда Хиля

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В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье в Санкт-Петербурге в рамках шоу «Поющие мосты» (0+), вошедшего в культурную программу X Форума объединенных культур, прозвучит знаменитая песня «Крейсер «Аврора» народного артиста РСФСР прозвучит Эдуарда Хиля.
Как пишет «Петербургский дневник, это событие также приурочено к 90-летию со дня рождения артиста, которое отмечалось 4 сентября.
А завтра, 14 сентября, отмечается праздник в честь святого Симеона Столпника. Отмечается, что по традиции в этот день нельзя грустить и пребывать в негативе, выбрасывать остатки пищи в мусорное ведро, убираться в жилище и подметать полы, а также давать в долг соль и ехать в дальнюю дорогу. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день обычно начинались свадьбы и сватовства.
Ранее сообщалось, что в парке «Городской лес» Домодедово Московской области 14 сентября состоится ежегодная «Зелёная ДАРмарка».
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А завтра, 14 сентября, отмечается праздник в честь святого Симеона Столпника. Отмечается, что по традиции в этот день нельзя грустить и пребывать в негативе, выбрасывать остатки пищи в мусорное ведро, убираться в жилище и подметать полы, а также давать в долг соль и ехать в дальнюю дорогу. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день обычно начинались свадьбы и сватовства.
Ранее сообщалось, что в парке «Городской лес» Домодедово Московской области 14 сентября состоится ежегодная «Зелёная ДАРмарка».
Читайте также:
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Мелисса Тимофеева