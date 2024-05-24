Станция для занятия сапбордингом откроется в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Для нас это пилотный проект. В этом году при подготовке проекта «Лето в Горках» выяснилось, что этот участок реки Пахра пригоден для спасерфинга, к нему ведет удобный комфортный спуск. Именно в этом месте к реке спускался Владимир Ильич Ленин во время проживания в Горках, чтобы совершать свои долгие заплывы. Сапбординг — один из видов водного спорта, и станция сапрсерфинга отлично поддержит водную традицию в Горках»,– отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
Заняться сапбордингом может практически любой желающий. На станции работают инструкторы, которые помогут с 0 научиться.
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