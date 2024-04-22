В Подмосковье прошла всероссийская акция «Библионочь»

Фото: Анна Мороз
Протвинская библиотека присоединилась к всероссийской акции «Библионочь». Об этом сообщил корреспондент.
Акция проводилась в библиотеке имени Е.Р. Дашковой в городском округе Протвино.
Стоит отметить, что гости библиотеки на протяжении всего дня акции с удовольствием принимали участие в литературных квестах и творческих мастер-классах.
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«У нас выдался очень насыщенный день: мы провели краеведческий квест, различные мастер-классы, интеллектуальную игру «Брейн-ринг», представили гостям мини спектакль по сказке Александра Сергеевича Пушкина «О рыбаке и рыбке», роли в котором сыграли наши сотрудники и актеры инклюзивной театральной студии. <…> «Библиобуфет» — это наша традиция. Читатели знают, что протвинская библиотека щедра не только на знания, но и на угощения», — поделилась директор МБУК «ЦБС г. Протвино» Ульяна Присяжнюк.
Стоит отметить, что гости библиотеки на протяжении всего дня акции с удовольствием принимали участие в литературных квестах и творческих мастер-классах.
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Мира Полтева