В Подмосковье появился новый праздник – День благоустройства

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области появилась новая праздничная дата – День работника благоустройства Подмосковья. Его будут отмечать в третье воскресенье сентября. Закон об установлении праздника приняла Мособлдума.
«Праздничный день станет признанием общественной значимости работ по благоустройству. В Московской области в этой сфере заняты более 500 организаций и свыше 30 тыс. человек. Только за последние пять лет позитивные изменения коснулись более 3 млн жителей, не считая туристов. Это произошло благодаря профессионализму работников самых разных специальностей, вовлечённых в процесс благоустройства», – заявила председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.Она отметила, что города и посёлки Подмосковья становятся красивее. К тому же в регионе постоянно создаются современные общественные пространства с учётом культурных кодов местности.
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Лора Луганская