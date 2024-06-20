В Подмосковье отремонтируют более 4 тысяч многоэтажек за 58 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области в этом году планируют отремонтировать более 4 тысяч многоквартирных домов. На это выделено порядка 58 млрд. рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, на заседании фракции единороссов в Мособлдуме детально обсудили ход капремонта многоквартирных домов и подъездов.
Что касается подъездов, то с 2016 года их отремонтировали уже более 103 тысяч. В плане на этот год – 2 668 подъездов, добавил Брынцалов. Адресные перечни согласованы с Ассоциацией председателей советов МКД и утверждены главами городских округов.
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«В планах на этот год – отремонтировать свыше 4 тысяч МКД. На это выделено более 58 млрд. рублей. Около половины уже отремонтировано. Сейчас выполняются работы на 1228 объектах. Речь идёт о ремонте кровли, фасадов, инженерных систем, газового оборудования и замене лифтов», – пояснил спикер.
Что касается подъездов, то с 2016 года их отремонтировали уже более 103 тысяч. В плане на этот год – 2 668 подъездов, добавил Брынцалов. Адресные перечни согласованы с Ассоциацией председателей советов МКД и утверждены главами городских округов.
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Лора Луганская