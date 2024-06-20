Подмосковные УК будут наказывать за неверное информирование о работах в многоэтажках

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Подмосковье за некорректное информирование о проводимых в многоквартирных домах работах может быть установлена административная ответственность в отношении управляющих компаний. Изменения в подмосковный КоАП Мособлдума одобрила в первом чтении.
Сейчас УК взаимодействуют с органами исполнительной власти и гражданами через государственные информационные системы – АИС ГЖИ, ЕИАС ЖКХ, «Проверки Подмосковья», «Добродел», Единая диспетчерская служба Московской области и другие.
Как отметил председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, размещение недостоверных или неполных сведений, либо их отсутствие приводит к дополнительной нагрузке на надзорные органы, увеличению количества осмотров многоквартирных домов.
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Как отметил председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, размещение недостоверных или неполных сведений, либо их отсутствие приводит к дополнительной нагрузке на надзорные органы, увеличению количества осмотров многоквартирных домов.
«Но главное, это становится поводом для недовольства наших жителей. Планируется, что нововведения позволят не допускать такие случаи», – сказал парламентарий.Как отметили в пресс-службе Мособлдумы, после доработки закон будет принят в целом.
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Лора Луганская