В Подмосковье можно будет получить карту «Тройка» с уникальным дизайном

День народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября и считается выходным, стал днем единения всех народов и многонациональных культур России. Официально праздник был учрежден в 2004 году, впервые отмечался в 2005 году, хотя корни праздника уходят в глубокие Смутные времена XVII века.