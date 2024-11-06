В Подмосковье можно будет получить карту «Тройка» с уникальным дизайном

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В подмосковных музеях стартует акция по распространению карт «Тройка» с новым дизайном. Второй совместный проект «Путешествуй с «Тройкой» по Подмосковью» запускают Министерство культуры и туризма Московской области и «СберТройка», сообщили в пресс-службе ведомства.
«В регионе расположены уникальные музеи. Они предлагают посетителям выставки русского и европейского искусства, исторические и краеведческие экспозиции, познавательные экскурсии, творческие мероприятия для взрослых и детей. На новой карте «Тройка» изображены такие подмосковные достопримечательности, как государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре, парк Малевича в Одинцовском городском округе, Серпуховский историко-художественный музей и Зарайский и Коломенский кремли», – отметили в ведомстве.Московская билетная система «СберТройка» позволяет жителям Подмосковья легко добраться до этих и других знаковых мест региона на общественном транспорте. Пункты выдачи карт будут работать во всех пяти названных локациях.
Получить карту можно, приняв участие в квесте, который состоится 8 ноября.
В каждой из локаций будут размещены плакаты с анонсом акции. Участникам надо будет найти плакат, сделать с ним фото, опубликовать в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #Подмосковье_с_Тройкой и отметить аккаунт локации. Публикацию нужно показать сотруднику. После этого можно будет получить карту «Тройка» с новым дизайном.
Тираж карт ограничен, предупредили в министерстве.
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