В Подмосковье наградили самых активных участников программы утилизации электроники

Фото: Минэкологии МО
В Доме правительства Московской области наградили лидеров федеральной экологической программы «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
«Программа стартовала в Подмосковье в 2016 году и позволила сформировать тренд на экологичность у жителей, а также систему сбора и переработки электронного и электрического оборудования. В рамках программы общепризнанные технологии работы со вторсырьем советского времени были адаптированы в современные эффективные решения, основанные на соревновательных принципах, для населения, школ, муниципалитетов и бюджетных учреждений», – рассказал председатель Совета фонда Владимир Аленцин.Ежегодно в программе по переработке отходов электроники участвуют более 6 тыс учреждений.
«Помимо основной задачи по сбору утильного оборудования, что отвечает принципам экономики замкнутого цикла, мы уделяем большое внимание экологическому просвещению. Молодые люди приобретают полезные навыки, а старшее поколение вспоминает добрую советскую традицию сдачи вторсырья», – поделился глава подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов.Один из примеров – конкурс мотивирующих плакатов, посвящённых безопасной переработке отходов электроники. Школьникам дали задание подготовить плакат с призывом к сверстникам и родителям принести отработавшую технику на утилизацию, а педагогам – организовать в школе выставку работ и разместить фото в соцсетях.
«Мы уже не представляем свою жизнь без электроники, гаджетов. Принципиально важно не просто избавляться от электронного мусора, а отправлять его на переработку. Часть компонентов утилизируют, а часть используют как ценные ресурсы», – сказала министр имущественных отношений области Наталья Адигамова.Самым активным участникам программы вручили ведомственные награды, электронные гаджеты и интерактивную панель.
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