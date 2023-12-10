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ЛНР и Чечня представили свои достижения на выставке-форуме «Россия»

10 декабря 2023, 20:46
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Дни Луганской Народной Республики (ЛНР) и Чеченской Республики (ЧР) прошли на выставке-форуме «Россия». Глава ЛНР Леонид Пасечник и Председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев рассказали гостям о развитии регионов и представили их достижения.
Пасечник рассказал, что несмотря на то, что период нестабильности и боевых действий в ЛНР завершился только недавно, региону уже удалось многое восстановить и воссоздать заново. Так, уже активно работают несколько предприятий: Алчевский металлургический комбинат, завод ферросплавов и вагоноремонтный завод в Стаханове.

Также, благодаря приходу новых инвесторов, удалось приступить к развитию аграрной промышленности, восстановить научно-образовательный потенциал региона.


На стенде Чеченской Республики гости форума увидели результаты использования карбонового полигона, на котором исследуют климатические изменения. А также модель интеллектуальной солнечной электростанции, которую разработали молодые учёные республики.

Зампред правительства РФ, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ Александр Новак высоко оценил стенд Чечни, отметив, что это действительно перспективный и стремительно развивающийся регион России.

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#лнр
#чечня
#форум
#россия
#развитие
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Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла арест счета его компании
10 декабря 2023, 19:25

Фото: istockphoto/blinow61

Представители пресс-службы знаменитого кинодеятеля Никиты Михалкова опровергла информацию об аресте Федеральной налоговой службой (ФНС) счетов принадлежащей ему компании ООО «Тёмино-Лесное».
Ранее информация о претензиях ФНС к известному актёру, кинорежиссёру и председателю Союза кинематографистов РФ по поводу принадлежащей ему фирмы появилась в телеграм-канале Mash. Сообщалось, что арестован расчётный счёт ООО «Тёмино-Лесное», открытый в «Инкаробанке». Якобы причиной стало то, что фирма для уменьшение налоговой нагрузки умышлено занизила арендную плату, выплачиваемую за земельный участок в Нижегородской области.

Сотрудник пресс-службы компании заявил, что данная информация не соответствует действительности, а ООО «Тёмино-Лесное» работает в штатном режиме и может совершать любые банковские операции без всяких ограничений.

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#информация
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Гости стенда Подмосковья на ВДНХ сделали открытки в стиле федоскинской миниатюры
10 декабря 2023, 17:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На стенде Подмосковья на выставке «Россия» ежедневно проводятся различные мастер-классы для взрослых и детей. О том, какие активности прошли в эти выходные, «Радио 1» рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Главный художник Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Елена Моисеева провела мастер-класс для посетителей стенда Подмосковья. В ходе занятия гости форума познакомились с народными промыслами и даже создали уникальные открытки в стиле федоскинской миниатюры.

«Сегодня мы предлагаем попробовать себя в роли художника и сделать авторскую открытку. Такие мастер-классы не только знакомят людей с промыслом, но и помогают предприятию узнать какие рисунки и мотивы человек хочет видеть у себя дома или преподнести в качестве подарка», – рассказала Моисеева. 
Также на стенде Подмосковья на ВДНХ прошёл мастер-класс «Язык геральдики. Подмосковные города». Младший научный сотрудник историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Дмитрий Тишин рассказал гостям о гербах городов Московской области: что они означают и когда появились. 

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Посетители мастер-класса даже смогли создать собственный уникальный семейный герб или символ места, где они живут. 

Кроме того, творческое занятие провели опытные художники-керамисты Дулёвского фарфорового завода. Гости смогли расписать фарфоровые тарелки. 

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Во время мастер-класса мы обучаем технике мазковой росписи, традиционной для нашего Дулёвского фарфорового завода. Например, как рисовать цветок, пышную розу – агашку, так её называют в простонародье. Расписываем акриловыми красками, декоративными. А на заводе роспись выполняется керамическими красками. Здесь мы демонстрируем технику, показываем, как делается мазок. Это не так уж просто. Живописцы завода учатся порядка двух лет, прежде чем начать расписывать посуду. Вырабатывают технику, причём она у каждого своя получается», – рассказала художник завода Ирина Бычкова.

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#подмосковье
#россия
#вднх
#мастер-класс
#форум
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ФНС наложила арест на счета компании Никиты Михалкова
10 декабря 2023, 14:40

Фото: сайт Кремля

Федеральная налоговая служба (ФНС) России наложила арест на счета фирмы ООО «Тёмино - Лесное», учредителем, владельцем и единственным сотрудником (конечно, генеральным директором) является Никита Михалков.
По информации телеграм-канала Mash, компания, принадлежащая знаменитому российскому кинодеятелю, арендовала в Павловском районе Нижегородской области участок земли площадью 30 гектаров. Несколько лет спустя фирма «Тёмино - Лесное» для того, чтобы снизить финансовую нагрузку, через суд добилась снижения арендной платы за земельный участок с четырёх миллионов рублей в год до 366 тысяч.

Ранее о том, что ФНС имеет какие-то претензии к компании Михалкова ничего не было известно. Несмотря на это, фискальное ведомство наложило арест на расчетный счёт ООО «Тёмино - Лесное», открытый в «Инкаробанке».

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#суд
#арест
#участок
#фнс
#компании
#земля
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Гинцбург рассказал, когда обновлённая вакцина «Спутник Лайт» поступит в регионы РФ
Гинцбург: Минздрав согласовал обновлённую вакцину «Спутник Лайт»
10 декабря 2023, 13:15

Фото: iStock/Alernon77

Министерство здравоохранения РФ согласовало обновление состава вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что все изменения состава внесены в инструкцию к вакцине. 

В понедельник, 11 декабря, упаковку от вакцины направят в Росздравнадзор, где её согласуют за 1,5-2 часа. После этого все 135 тысяч доз вакцины будут внесены в электронную систему. А затем, во второй половине дня, начнётся отгрузка препарата в регионы, рассказал Гинцбург. 

Ранее Гинцбург рассказал, что российская вакцина «Спутник V» больше не защищает от коронавируса. Это связано с появлением новых штаммов заболевания.  

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#александр гинцбург
#минздрав рф
#вакцина
#коронавирус
#россия
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Депутат Чернышов предложил наградить жителя Воронежа, спасшего детей от стрельбы
Чернышов предложил наградить воронежца, закрывшего собой детей от стрельбы
10 декабря 2023, 10:18

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил наградить орденом мужества жителя Воронежа, который заградил детей от стрельбы. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Накануне сообщалось, что военный лётчик из Воронежа получил тяжёлые ранения, закрывая собой троих детей. Отмечается, что неизвестные открыли стрельбу по военному. В настоящее время он находится в больнице. 

Чернышов высоко оценил мужество мужчины и заявил, что его необходимо наградить за ту бескорыстную помощь, которую он, рискуя собственной жизнью, оказал детям. 

По словам депутата, такие люди являются настоящими героями, а их поступки достойны уважения. 

Также Чернышов пожелал воронежцу скорейшего выздоровления. 

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#награда
#военные
#помощь
#стрельба
#дети
#госдума
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Россиян предупредили о подорожании елок перед Новым годом
Рослесинфорг: живые ели перед Новым годом подорожают на 200 рублей
10 декабря 2023, 06:53

Фото: iStock/Tat'yana Andreyeva

Перед наступлением новогодних праздников ожидается увеличение цен на елки и другие хвойные деревья.
Рост стоимости составит от 100 до 200 рублей за каждое дерево. Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Рослесинфорг, пик цен на деревья придется на период с середины месяца до 28 декабря.

Согласно информации, в прошлом году средняя цена на елку высотой от 1,5 до 1,7 метра составляла около 1200 рублей на базарах, а сосны — около 1500 рублей. Однако в этом году цены могут подняться на дополнительные 100–200 рублей.

Директор сети елочных магазинов Владислав Пухаев отметил, что самыми дорогими окажутся импортные деревья. Елки, доставленные через параллельный импорт через белорусскую границу, могут вырасти в цене на 1000 рублей по сравнению с прошлым годом.

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#импорт
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ОМОН нагрянул в гей-клуб Екатеринбурга во время тематической вечеринки
ОМОН ворвался в гей-клуб Екатеринбурга Fame во время тематической вечеринки
10 декабря 2023, 03:26

Фото: iStock/Dzurag

В гей-клубе Fame в Екатеринбурге сотрудники полиции провели профилактическую проверку с привлечением ОМОНа, сообщает Ura.ru.
Полицейские ворвались в заведение во время тематической вечеринки, проверяя документы у посетителей и фиксируя их данные.

Дмитрий Чукреев, член городской Общественной палаты, рассказал изданию, что в ходе рейда в клубе, по его словам, будут изъяты неотмеченные бутылки с алкоголем.

Он также уточнил, что проверка была проведена «по информации от заинтересованных граждан».

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Всемирный день футбола 2023: история и традиции праздника
10 декабря 2023, 00:05

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Игра в футбол популярна во всем мире. Ежегодно проводится тысячи матчей в разных уголках земного шара. О том, когда появился футбол, что раньше использовали вместо мяча, и какие суеверия существуют у профессиональных футболистов, читайте в материале «Радио 1».

Когда отмечается Всемирный день футбола


Торжество ежегодно отмечается 10 декабря. Несмотря на то, что праздник не является официальным, к нему присоединились десятки стран. Кроме профессиональных спортсменов, Всемирный день футбола отмечают поклонники этого вида спорта, болельщики футбольных команд и игроки-любители.

Всемирный день футбола: история праздника


Родиной футбола считается Англия. В середине XIX века игра с мячом начала широко распространяться, и вскоре футбол стал популярным видом деятельности среди общественности. Однако считается, что современному футболу предшествовали сражения саксонцев, которые пинали по полю отрубленные головы противника.

Спортсмен Круговой назвал футбольную столицу России
Спортсмен Круговой назвал футбольную столицу России

В 1863 году был принят первый свод правил, который предусматривал размеры игрового поля, ворот, количество игроков. В 1904 году была создана Международная футбольная федерация — ФИФА. На сегодняшний день в ее состав входит 211 футбольных организаций.
 
Первый футбольный матч в России, который был официально зарегистрирован, состоялся в 1897 году.

Всемирный день футбола 2023: Традиции праздника и приметы 


В день торжества проводятся товарищеские матчи не только среди профессиональных игроков, но и среди любителей. Во Всемирный день футбола по телевизору идут трансляции матчей, программы, в которых рассказывают о лучших моментах в играх, интервью знаменитых футболистов.

Газзаев: «Формат Кубка России устроен довольно неплохо»
Газзаев: «Формат Кубка России устроен довольно неплохо»

Кроме того, проводятся благотворительные матчи, вырученные средства от которых, идут на развитие спортивной отрасли в регионах. У профессиональных футболистов также существует ряд суеверий, которым они следуют перед игрой, чтобы принести команде победу.

Перед грядущим матчем нельзя стричься или бриться. Это может принести поражение в игре и отпугнуть успех. Также нельзя начинать движение со скамейки с правой ноги. В таком случае есть вероятность забить мяч в свои ворота или проиграть сопернику.

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#матч
#игра
#россия
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В зимней Гонке Героев в Алабино приняли участие ребята из более 50 округов Подмосковья
09 декабря 2023, 19:16

Фото: Антон Чернов

Молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы» (Гонка Героев) проводится каждый год. Участники преодолевают полосу препятствий по пересечённой местности. Принять участие в этом забеге может любой желающий, кому больше 18 лет.
Отмечается, что участие в забеге является бесплатным. В этом году в Гонке Героев поучаствовали люди из 52 городских округов Московской области, в том числе и военные, которые вернулись из зоны специальной военной операции.

«Ребята, хочу поприветствовать вас от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, от себя лично и от всей нашей большой команды, которая сегодня, в День Героев Отечества, организовала для вас эту Гонку. Вы невероятно крутые, большие молодцы! В такой мороз мы провели забег впервые, надеюсь, всем всё понравилось», — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. 

Министр также вручила победителям и призёрам награды. Сообщается, что протяженность трассы для забега составила восемь километров и включала тридцать препятствий. В процессе всего забега рядом с трассой находились профессиональные инструкторы и волонтеры.

После финиша все участники получили фирменные жетоны Гонки Героев «Наследники Победы». А победители — кубки.

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