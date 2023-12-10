ЛНР и Чечня представили свои достижения на выставке-форуме «Россия»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Дни Луганской Народной Республики (ЛНР) и Чеченской Республики (ЧР) прошли на выставке-форуме «Россия». Глава ЛНР Леонид Пасечник и Председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев рассказали гостям о развитии регионов и представили их достижения.
Пасечник рассказал, что несмотря на то, что период нестабильности и боевых действий в ЛНР завершился только недавно, региону уже удалось многое восстановить и воссоздать заново. Так, уже активно работают несколько предприятий: Алчевский металлургический комбинат, завод ферросплавов и вагоноремонтный завод в Стаханове.
Также, благодаря приходу новых инвесторов, удалось приступить к развитию аграрной промышленности, восстановить научно-образовательный потенциал региона.
На стенде Чеченской Республики гости форума увидели результаты использования карбонового полигона, на котором исследуют климатические изменения. А также модель интеллектуальной солнечной электростанции, которую разработали молодые учёные республики.
Зампред правительства РФ, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ Александр Новак высоко оценил стенд Чечни, отметив, что это действительно перспективный и стремительно развивающийся регион России.
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Также, благодаря приходу новых инвесторов, удалось приступить к развитию аграрной промышленности, восстановить научно-образовательный потенциал региона.
Зампред правительства РФ, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ Александр Новак высоко оценил стенд Чечни, отметив, что это действительно перспективный и стремительно развивающийся регион России.
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Анастасия Чинкова