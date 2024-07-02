В Подмосковье наградили победителей поэтического флешмоба ко Дню Победы

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Победители флешмоба #СлогПобеды 2024 получили награды. Их вручили участники Молодёжного совета при уполномоченном по правам человека в Московской области Ирины Фаевской, сообщили в пресс-службе её аппарата.
Совет по традиции проводит патриотическую акцию в честь 9 Мая каждый год. Участники флешмоба снимают и монтируют видеоролики, в которых читают любимые стихи поэтов военного времени.
Участникам флешмоба вручили подарки от подмосковного омбудсмена. Также ребята провели правовую викторину. Участники узнали много нового о правах молодёжи и об институте уполномоченного по правам человека.
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«Объединять нашу молодёжь через поэзию, особенно в память о великом подвиге, очень важно. Задача участников - не только создать красивое видео, но и передать смысл стихов о войне. Акция получила хороший отклик и стала доброй традицией», – рассказала Фаевская.
Участникам флешмоба вручили подарки от подмосковного омбудсмена. Также ребята провели правовую викторину. Участники узнали много нового о правах молодёжи и об институте уполномоченного по правам человека.
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Лора Луганская