Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась с участниками СВО и их семьями

Фото: пресс-служба омбудсмена МО
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с участниками специальной военной операции и членами семей бойцов, мероприятие состоялось в Ново-Фоминске, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.
Участие в мероприятии приняли глава областного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и руководитель благотворительного фонда «Линия сердца» Валентина Шумилова. На встрече обсуждались вопросы помощи участникам СВО и их близким, касающиеся различных жизненных сфер.
В свою очередь, Ольга Ермакова заверила, что каждый заданный в ходе встречи вопрос будет проработан вместе с представителями профильных ведомств.
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«На нашей встрече был участник спецоперации, который остался один с четырьмя детьми, мамы сыновей, которым необходима реабилитация. (…) Общими усилиями всем нашим участникам встречи мы постараемся помочь», — сказала Фаевская.
В свою очередь, Ольга Ермакова заверила, что каждый заданный в ходе встречи вопрос будет проработан вместе с представителями профильных ведомств.
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Лев Каштанов