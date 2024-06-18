Омбудсмен Подмосковья Фаевская подписала соглашение о сотрудничестве с Мосстатом

Видео: пресс-служба омбудсмена МО
Соглашение об информационном сотрудничестве подписали уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Леонид Калимуллин, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.
Стороны договорились оперативно обмениваться статистической информацией по Московской области, а также проводить совместные приёмы жителей.
В свою очередь, руководитель Мосстата Леонид Калимуллин отметил, что статистическая информация поможет защищать права и свободы граждан.
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«Особым пунктом соглашения стало проведение мероприятий, в том числе направленных на повышение грамотности населения. Для нас, безусловно, важно эффективное сотрудничество с Мосстатом», — сказала Ирина Фаевская.
В свою очередь, руководитель Мосстата Леонид Калимуллин отметил, что статистическая информация поможет защищать права и свободы граждан.
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Лев Каштанов