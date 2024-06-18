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Омбудсмен Подмосковья Фаевская подписала соглашение о сотрудничестве с Мосстатом

18 июня 2024, 14:34

Видео: пресс-служба омбудсмена МО

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Соглашение об информационном сотрудничестве подписали уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Леонид Калимуллин, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.
Стороны договорились оперативно обмениваться статистической информацией по Московской области, а также проводить совместные приёмы жителей.

«Особым пунктом соглашения стало проведение мероприятий, в том числе направленных на повышение грамотности населения. Для нас, безусловно, важно эффективное сотрудничество с Мосстатом», — сказала Ирина Фаевская.


В свою очередь, руководитель Мосстата Леонид Калимуллин отметил, что статистическая информация поможет защищать права и свободы граждан.

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#подмосковье
#соглашение
Воробьёв наградил Киселёва за освещение развития Московской области
18 июня 2024, 14:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Андрей Воробьёв поблагодарил тележурналиста и гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва за всестороннее освещение развития Подмосковья и участие в жизни региона. Он вручил журналисту Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени.
Губернатор познакомился с работой Главной дирекции информации, международного мультимедийного пресс-центра и поговорил с сотрудниками медиагруппы.
«Очень приятно, что сегодня в присутствии коллектива я могу, Дмитрий Константинович, поздравить вас с юбилеем. Это прекрасный повод посетить «Россию сегодня». Стиль Киселёва очень заметный и убедительный. А убедительно можно говорить только тогда, когда веришь, говоришь правду, чувствуешь и переживаешь. Уверен, что вы и ваша команда отстаивают интересы нашей любимой страны честно, от всей души и от всего сердца», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Киселёв руководит МИА «Россия сегодня» с 2013 года.
«Мы рады приветствовать в этих стенах губернатора Московской области. Это один из самых активно, динамично развивающихся регионов. И это заслуга Андрея Юрьевича, который вместе с коллегами, как и мы, работает 24/7. Мы с Московской областью одна команда, у нас крепкая связь, мы говорим на одном языке», – отметил журналист.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Медиагруппа освещает в России и за рубежом важнейшие новости и события международной информационной повестки, государственную политику и общественную жизнь России.
«Ваша команда, Дмитрий Константинович старается делать всё профессионально и достойно, всегда помогает, участвует. Ведь жизнь наполнена не только хорошими и приятными моментами, но и разными вызовами, чрезвычайными ситуациями. Мы, понимая, что регион развивается, не имеем право находиться в вакууме. Ведь проблемы в основном происходят по двум причинам: из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения. Мы дорожим сотрудничеством с вашей командой и персонально с вами», – заявил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во время экскурсии по редакции главе региона рассказали, что на телеграм-канал «РИА Новости» подписаны более 3,2 млн человек. В редакции этой работой занимается Алексей Гаврилко. Он рассказал Воробьёву, что уже много лет живет в подмосковном Одинцове.

Важные продукты медиагруппы - информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Они ориентированы на широкий круг пользователей. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Кузбасе оштрафовали чиновников, неправильно ответивших на обращение граждан
18 июня 2024, 14:29

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Мариинске городской суд вынес решение о штрафе в размере 5000 рублей для двух городских чиновников: начальника территориального управления и начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.
Их наказали за то, что они не должным образом ответили на обращение местного жителя.

В апреле 2024 года мировой судья рассмотрел иск, связанный с нарушением порядка рассмотрения обращений граждан со стороны муниципальных служащих. Причиной разбирательства стало обращение горожанина по поводу ремонта и содержания дорог в Мариинске.

«Как было установлено в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях, ответы на эти обращения были представлены не в полном объёме: часть доводов заявителя не были рассмотрены по существу», — сообщает Сiбдепо, со ссылкой на пресс-службу Мариинского городского суда.

Чиновники обжаловали решение мирового судьи в городском суде, однако их апелляция была отклонена. Суд подтвердил, что должностные лица не рассмотрели обращения гражданина всесторонне и не дали ему ответы на все поставленные вопросы. В результате жалобы должностных лиц были оставлены без удовлетворения, а решение мирового судьи — без изменения.

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SHAMAN, 35 млн рублей и выпускники ПТУ: «Алые паруса» в Питере в 2024 году, кто выступит и как попасть
«Алые паруса» в Питере в 2024 году: когда пройдет, что за корабль, как попасть
18 июня 2024, 14:20

Фото: iStock/David_Bokuchava

Вскоре в России пройдет грандиозный праздник выпускников «Алые паруса». В этот день в акваторию Невы войдёт фрегат с алыми парусами – символом любви и надежды. Когда зародилось торжество, как и когда пройдет праздник и кто выступит перед выпускниками, расскажет редакция «Радио 1».


«Алые паруса»: история праздника, откуда название



Автор знаменитой повести «Алые паруса» Александр Грин дописал произведение в 1922 году. Именно с этим событием связано появление парусника с алыми парусами на берегах Невы. Однако символом празднования выпускных вечеров алые паруса стали гораздо позже. Впервые несколько школ Ленинграда объединились, чтобы провести праздник на берегу Невы, в разгар белых ночей в 1968 году.

Для ленинградских выпускников это было настоящим событием, а галиот «Секрет» стал с тех пор символом праздника. Первым кораблем, прошедшим по Неве с алыми парусами в 1969 году, стала шхуна с яхт-клуба.

Как проходил праздник «Алые паруса» впервые


В 1969 году на стрелке Васильевского острова и на Дворцовой набережной собрались более 25 000 выпускников. Старт мероприятию дал парадный строй эскадры катеров с почётным эскортом барабанщиков и фанфаристов. От стен Петропавловской крепости в сторону Стрелки Васильевского острова отошел катер, на котором юноша и девушка держали горящие факелы. Ими были зажжены Ростральные колонны, что ознаменовало начало праздника.

Корабль с алыми парусами двигался вдоль набережной, а выпускники с восхищением наблюдали за театрализованным представлением, которое развернулось прямо на палубе корабля.


«Скотч и пакет»: Стилист предложила модный костюм на выпускной ценой в один рубль
«Скотч и пакет»: Стилист предложила модный костюм на выпускной ценой в один рубль


Кто был организатором праздника


Постановщиком грандиозного мероприятия, которое вошло в историю города, стал Георгий Товстоногов (главный режиссёр Большого драматического театра). Организацией первого официального общегородского праздника выпускников занимались: директор Ленинградского Дворца пионеров им. Жданова – Чернякова Галина Михайловна и первый заместитель директора – Буланкова Лидия Петровна.

Однако в 1979 году масштабное празднование прекратилось. Такое решение было принято из-за беспорядков на улицах города. На праздник порой приходили выпускники ПТУ, позволяющие выпить лишнего, что приводило к конфликтам и дракам.

Путин рассказал, как предложил возродить праздник «Алые паруса»


Праздник «Алые паруса» вновь стал отмечаться в 2005 году. Тогда президент России Владимир Путин рассказал, что предшествующие годы были сложными: царила безработица, многие жили за чертой бедности, еще существовали отголоски событий на Кавказе. 2005 год стал периодом движения вперед. Городским властям и народу хотелось показать, что наступили перемены, поэтому было предложено возродить праздник «Алые паруса», сообщил президент.

Путин рассказал, что впервые обратил внимание на этот праздник уже будучи студентом университета.

«Университет у нас сам находится, как известно, на берегу Невы. Один из первых праздников, конечно, помню. Ярко, красиво, интересно», — заявил глава государства.


Как и когда пройдет праздник «Алые паруса» в 2024 году


Шоу традиционно проводится в конце июня после сдачи выпускниками всех экзаменов. Дата праздника в 2024 году уже определена. Шествия белоснежного корабля с алыми парусами запланировано в ночь с 28 на 29 июня. На организацию праздника «Алые паруса» из бюджета Санкт-Петербурга выделено 34,9 млн рублей. Бриг «Россия» уже спущен на воду, а на сцене Дворцовой площади уже начинают устанавливать световые приборы и аппаратуру.

Трансляцию праздника в прямом эфире традиционно будет вести Пятый канал. Он же выступит организатором водно-пиротехнического шоу.

В 2024 году путь судна станет длиннее. Бриг дойдет до финальной точки и совершит разворот. Начнется праздничная программа с масштабного концерта, на котором выступят популярные артисты. Затем пройдет световое и водно-пиротехническое шоу, после которого под залпы салюта бриг «Россия» пройдет по Неве.

Кто выступит перед выпускниками на «Алых парусах» 2024


Ожидается, что перед выпускниками выступят SHAMAN, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, ST, Юлианна Караулова. На участие в праздничном концерте уже подали заявки более 600 кандидатов, однако всем им предстоит пройти отбор жюри.

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В раменском посёлке Быково установят мини-стадион
18 июня 2024, 14:10

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Мини-стадион планируется установить в посёлке Быково Раменского городского округа, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет подготовить основание для мини-стадиона, купить его и установить в районе дома №21 на Спортивной улице в посёлке Быково», — говорится в сообщении.
Размер футбольного поля мини-стадиона составит 108,52 на 72,38 м. Также должна быть раздевалка, многофункциональная спортплощадка, площадка ГТО, беговые дорожки, трибуны и информационное табло. Кроме того, на мини-стадионе предусмотрены турники.

Начальная цена лота составляет 84 миллиона 962 тысячи 94 рубля 76 копеек. Заявки принимаются до 2 июля.

Мини-стадион должен быть установлен до декабря текущего года.

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«Правовая яма»: Зоозащитница раскрыла, как умалчиваются проблемы насилия над животными
Зоозащитница Дмитриева: В России правовая яма в отношении покалеченных животных
18 июня 2024, 13:47

Фото: istockphoto/thongchaipeun

В последнее время участились случаи насилия над животными. Например, пару дней назад в Псковской области мужчина жестоко избил cвою собаку, после чего выкинул ее в мусорный бак. Все это снимал его пособник на видео. Собаку спасла местная девочка. Известно также, что в Дагестане возбудили уголовное дело о жестоком обращении с собаками после расстрела бездомышей в Кизилюрте.
Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева в беседе с «Радио 1» сообщила, что люди несут ответственность за проделанное по статье 245 уголовного кодекса РФ, однако ситуация не совсем однозначная.
«Ответственность у нас как будто бы есть, есть 245 статья уголовного кодекса. Это преступление от 3 до 5 лет средней тяжести, но каким образом можно узнать, что над животным издеваются? На улице это хотя бы можно увидеть и отреагировать, а что происходит за закрытыми дверями в домах, никто не знает. У нас домашнее насилие и среди людей происходит — ничем не отличается. Статья есть, но каким образом про это узнать — непонятно» — сообщила эксперт.

Директор Фонда Защиты животных отметила, что человек-заявитель, заметивший насилие, должен быть максимально мотивированным, потому что нужно пойти в полицию, выявить личность преступника, предоставить доказательства, что занимает не малое количество времени и сил.

По словам специалиста, реакцию органов правопорядка чаще вызывают резонансные ролики в социальных сетях.

«В соцсетях, когда выкладывают ролики, есть положительная динамика в реагировании со стороны правопорядка. Начинается общественный резонанс, формируется общественное несогласие. Но законодательство, как правило, всегда немного отстает», — сказала собеседница.

Екатерина Дмитриева сказала, что тема насилия над домашними животными не такая линейная, как кажется, потому что здесь имеет место быть понятие «спесишизм».
«Мы как общество пока не готовы. Эта тема на самом деле не такая линейная, потому что люди, которые будут переживать за собачку, пойдут вечером и купят себе пельмени с мясом. Это же абсурд. Есть такой термин «спесишизм» — это когда нам жалко котенка, но не жалко теленка. Это явление широко в мире обсуждается. Это ситуация не очень честная: люди, которые будут стоять около полиции, пытаться возбудить дело насчет собаки или кота, потом пойдут в ближайшее кафе и купят круассан с беконом. Ситуация этически не выверена, поэтому позиция этих людей не кристальная. Тут корень проблемы», — объяснила специалист.

Также, по мнению защитницы животных, проблема кроется в том, что нет службы зооопеки и принудительного изъятия животного.

«У нас нет принудительного изъятия животного, службы зооопеки у нас не существует. Животное — это имущество, и человека скажет: «Ну да, я порезал свой чемодан, отдайте мне его обратно». В гражданском кодексе по суду можно изъять животное при ненадлежащем обращении, но суд — дело небыстрое», — сказала специалист.

Собеседница отметила, что в нашей стране правовая яма в отношении покалеченных животных.

«Никто не будет заниматься лечением животных, у нас правовая яма в этом вопросе. Ну, например, неравнодушный человек заявил, приехала полиция, животное изъять нельзя, обязать человека идти в клинику делать рентген или операцию, они не могут — не работает система. Я не понимаю, как она должна работать в идеальном мире. Чтобы какая-то зоопека изымала животных — это из области фантастики, при нашей жизни она вряд ли будет», — поделилась защитница животных.

По словам эксперта, деньги на лечение пострадавших животных никто не выделяет, только сами люди могут покрыть счета, сделать сборы средств или оплатить самостоятельно.

Екатерина Дмитриева уверена, что решением проблемы насилия над животными станет просвещение общества.

«Нужно начинать с общества, социальная реклама. Сначала просвещаем, потом формируем устойчивое мнение, дальше общество формирует запрос, и законодательно принимается решение», — заключила специалист.

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В подмосковной деревне Литвиново нашли семь нелегальных свалок
18 июня 2024, 13:26

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Семь незаконных свалок строительных отходов обнаружили инспекторы экологического надзора на территории деревни Литвиново городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В деревне Литвиново задержали водителя самосвала, который нелегально сбрасывал там техногенные грунты. Это стало основанием для тщательной проверки местных земель. В результате было обнаружено семь свалок боя кирпича, лома бетона и железобетона, а также древесных отходов, старых автопокрышек и прочего мусора», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
По итогам проверок правообладателям земельных участков, допустивших организацию нелегальных свалок, объявили предостережения о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. В частности, предупреждения получили пять физлиц и две компании — «АС Комплект» и ООО «Футболки».

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«Нервный жор»: психолог рассказала, как бороться с перееданием во время стресса
Психолог Кардиакос: К нервному перееданию склонны эмоциональные люди
18 июня 2024, 13:16

Фото: iStock/dragana991

Нервное или стрессовое переедание — это состояние, при котором человек потребляет чрезмерное количество пищи в ответ на стрессовые ситуации, тревогу или эмоциональное напряжение.
О причинах нервного переедания, методах лечения, а также об отличиях нервного переедания от психогенного в беседе с «Радио 1» рассказала клинический психолог Анастасия Кардиакос.

«У людей есть подсознательные ассоциативные действия, когда мы не хотим что-то говорить или на что-то отвечать, то мы закрываем себе рот. В этот момент человек, нервничая, может переедать», — рассказала эксперт.

Она добавила, что не стоит путать нервный жор с гормональным (ПМС, беременность, недосып). По её словам, причинами нервного переедания являются эмоциональный стресс, гормональные изменения, негативные эмоции, нарушение пищевых привычек.

«К нервному перееданию склонны эмоционально чувствительные люди, которые остро реагируют на стрессовые ситуации. Люди, которые склонны к депрессии и тревоге. Они часто используют еду, как способ справиться с негативными эмоциями. Перфекционисты — люди, которые постоянно стремятся к идеалу, а также люди с заниженной самооценкой», — пояснила Анастасия.

Психолог рассказала, что для лечения нервного переедания существует несколько методов.

«Когнитивно-поведенческая терапия. Она является одним из наиболее эффективных методов лечения нервного переедания и помогает изменить негативные мысли и поведенческие паттерны, которые связаны с едой. Осознанное питание. Практика осознанного питания включает в себя внимательное отношение к процессу еды, распознавание физических сигналов голода и насыщения, а также избегание отвлечений во время приема пищи. Управление стрессом. Помогут занятия йогой, медитация, глубокое дыхание и прогрессивная мышечная релаксация, а также поддержка близких и физическая активность», — пояснила специалист.

Эксперт добавила, что психогенное и нервное переедание имеют схожие характеристики, но очень важно понимать их различия.

«Нервное переедание чаще всего связано со стрессом и эмоциональным напряжением, в то время как психогенное переедание вызвано более глубокими психологическими проблемами, такими как депрессия и тревожные расстройства. Нервное переедание может происходить периодически в ответ на стрессовые ситуации, тогда как психогенное переедание часто является хроническим и связано с длительными эмоциональными проблемами. Психогенное переедание требует более глубокого психологического вмешательства, так как связано с внутренними конфликтами и неудовлетворёнными эмоциональными потребностями», — объяснила психолог.

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Анастасия отметила, что понимание причин, склонностей и эффективных методов лечения может помочь справиться с этим состоянием и улучшить качество жизни.

Психолог рассказала о психотерапевтическое упражнение для работы с нервным перееданием. Его целью является повышение осознанности в процессе питания и развитие навыков эмоциональной регуляции для снижения случаев нервного переедания.

«Потребуется блокнот, ручка, тихое место для размышлений и записи. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы расслабиться и настроиться на работу с собой. В блокноте напишите список ситуаций или эмоций, которые вызывают у вас желание переедать. Пройдитесь по каждому пункту из списка триггеров и запишите, что вы на самом деле чувствуете и какие потребности стоят за этими эмоциями», — объяснила эксперт.

Психолог рекомендует практиковать осознанное питание во время каждого приема пищи. По ее словам, необходимо сосредоточиться на вкусе, текстуре и аромате еды. Есть нужно медленно. Вместо того чтобы обращаться к еде при возникновении стресса, нужно найти другие способы справиться с ним. Отлично поможет прогулка с другом, занятие йогой или чтение книги.

«Когда вы чувствуете, что вас тянет к перееданию, остановитесь и выполните упражнение на осознанное дыхание. Это поможет вам снять напряжение и вернуть контроль над своими эмоциями. Ведите дневник питания и эмоций. Записывайте, что вы ели, в каких ситуациях, и какие эмоции испытывали перед, во время и после приема пищи. Анализируйте эти записи, чтобы лучше понять свои триггеры и прогресс в работе над собой», — рекомендует психолог.

Регулярная практика и самопознание помогут вам лучше понять свои триггеры и найти здоровые способы справляться с эмоциональными трудностями без переедания, заключила она.

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#эмоции
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В Подмосковье с начала года отремонтировали более 38 км ЛЭП
18 июня 2024, 13:02

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше 38 километров линий электропередачи отремонтировали в Московской области с начала текущего года специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«С начала года выполнен ремонт 38,3 км линий электропередачи. В ходе работ энергетики заменили провод/кабель на линиях электропередачи напряжением 0,4-10 кВ», — говорится в сообщении.
Ремонт и обновление электрооборудования проводится в рамках реализации программы по повышению надёжности снабжения подмосковных потребителей электроэнергией. Отмечается, что с начала года по этой программе было реконструировано 57,7 км кабельных и воздушных ЛЭП и 52 трансформаторные подстанции.

Всего в рамках программы планируется заменить 97 километров проводов линий электропередачи и 657 опор ЛЭП, а также реконструировать 39 подстанций.

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#мособлэнерго
#электричество
#минэнерго мо
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Подмосковные студенты примут участие в отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»
18 июня 2024, 12:51

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье стартует отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Национальный чемпионат «Абилимпикс» 2024— соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Дмитровский техникум впервые встречает участников из пятнадцати регионов России. Они будут соревноваться в четырёх компетенциях: выпечка осетинских пирогов, мастер пищевого арт-декора, ресторанный сервис и флористика. Отборочный этап — это очные соревнования, победитель каждой номинации получит возможность представлять свой регион на Национальном чемпионате», — сообщили в пресс-службе.

Соревнования пройдут в 20 регионах России. К концу июля будут определены все финалисты. 26 июля станут известны имена участников, которые с 25 по 29 октября будут представлять свои команды на финальных состязаниях в Москве.

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