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Подмосковный омбудсмен Фаевская ответила на вопросы участников СВО в госпитале Вишневского

25 июня 2024, 14:15
Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

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Ирина Фаевская побывала в филиале № 5 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Минобороны в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
Омбудсмен вместе с военным прокурором Максимом Ивановым и начальником филиала № 5 Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий им. Вишневского Александром Березиным встретились с участниками СВО, которые сейчас лечатся в госпитале.
«На встрече были жители Московской области и других регионов. Мы спросили, какие вопросы волнуют их самих и их близких. Мы можем помочь решить проблему, например, неполучение выплаты за ранение или зарплаты, оказания медицинской помощи родственникам и другие», – сказала Фаевская.


По словам омбудсмена, хорошо налажена связь с уполномоченными по правам человека на всей территории страны. Поэтому жители любых регионов могут обратиться к омбудсмену Подмосковья.
«Максимально помочь человеку – наша основная задача. Все мои коллеги работают на совесть и рассматривают каждое обращение как личное. Думаю, только в этом случае может быть хороший результат», – отметила омбудсмен.
Участникам встречи рассказали, как можно обратиться к уполномоченному и в каких случаях.

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#спецоперация
#военные
#московская область
#подмосковье
#правозащита
СК собраны доказательства причастности ВСУ к удару Ил-76 под Белгородом
25 июня 2024, 13:57

Фото: сайт СК РФ

Самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили в Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) из комплекса Patriot. Об этом говорят данные экспертизы, сообщает Следственный комитет.
«Собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность к этому преступлению ВСУ», – прокомментировала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В конце января текущего года по договоренности с украинскими властями планировался обмен военнопленными. Руководители разведки Украины об этом знали, однако приказали уничтожить воздушное судно, на борту которого было 65 украинских граждан.

Обмен должен был состояться на границе Сумской и Белгородской областей. Позже на месте крушения нашли детали с маркировкой Patriot. В теле одного погибшего обнаружили поражающий элемент ракеты.

«Результаты комплексных взрывотехнических экспертиз подтвердили, что обнаруженные фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot», – добавила Петренко.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Попытки договориться мирно с Киевом пока не приносят результатов.

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#всу
#следственный комитет
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Участника СВО приговорили к 5 годам тюрьмы в Киргизии за наемничество
25 июня 2024, 13:36

Фото: iStock/OlFedv

Ошский областной суд приговорил гражданина Киргизии к 5 годам заключения за участие в вооруженных конфликтах за границей. Об этом информирует «РИА Новости».
Уточняется, что мужчина был участником российской военной операции на Украине. Бойца СВО приговорили к лишению свободы с конфискацией имущества.

Согласно информации источника, его признали виновным по статье об участии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства. Отмечается, что мужчине могло грозить тюремное заключение от десяти до пятнадцати лет, однако этот срок сократили.

Ранее сообщалось, что добровольцу из Сербии, участвующему в СВО на стороне российских войск, грозит депортация на родину и тюремное заключение на 25 лет по статье о наёмничестве.

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#сво
#всу
#киргизия
#суд
#спецоперация
#солдаты
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«Тела ВСУ разложились от жары»: как содержатся военнопленные украинцы и почему Киев не меняет их на русских
Спецтюрьмы для военнопленных в зоне СВО: как сдаются и где содержатся солдаты ВСУ
25 июня 2024, 13:32

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

С момента начала СВО на территории Украины стороны конфликта начали производить обмены военнопленными. В мае текущего года Россия вновь инициировала процедуру по обмену, направив Украине списки из 500 плененных бойцов, однако обмен состоялся по формуле «75 на 75» и процедура вновь приостановилась. О том, где и как содержатся украинские военнопленные и при каких обстоятельствах они сложили оружие расскажет редакция «Радио 1».

Украина и Россия обмениваются военнопленными


Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова прежде сообщала, что процедура обмена военнопленными с Украиной осложняется из-за постоянно возникающих новых требований киевских переговорщиков. По состоянию на пятое июня в плену ВСУ находятся 1348 российских солдат и офицеров, в РФ – 6465 украинских.


Где и как содержатся пленные ВСУ


Тысячи украинских военнопленных содержатся в тюрьмах строгого режима в зоне проведения СВО. На территории колоний находятся читальные залы, храмы, столовые. По территории колонии военнопленные ходят строем. В течение дня бойцы ВСУ ходят на построения и выполняют хозяйственные работы. После построения пленные проходят по плацу колонии, распевая песню «Катюша».

На обед солдатам ВСУ полагается первое и второе блюдо, как правило, это суп, гарнир, картошка, хлеб и чай.

«Да им тут нравится. Лучше, чем на передовой», — сообщил журналистам конвоир.

«Считают себя русскими»: Военэксперт объяснил, почему пленные не хотят возвращаться в ВСУ
«Считают себя русскими»: Военэксперт объяснил, почему пленные не хотят возвращаться в ВСУ


Как ВСУ попадают в плен


Издание «Лента.ру» приводит слова военнопленного Руслана, который рассказал, что попал в зону боевых действий просто выйдя из дома за хлебом. Он сообщил, что его схватили, увезли в военкомат. Через месяц он уже оказался на передовой. Собеседник издания рассказал, что на боевой позиции ему было страшно. Возле окопов месяцами лежали убитые солдаты ВСУ, которых не могли оттащить из-за сильного запаха и непрекращающихся обстрелов.

«Они месяцами лежали на земли и уже рассыпались от жары. Никто не забирал — все боялись. Стреляют, страшно. А я уже запаха не чувствовал», — рассказал Руслан.
Он также изъявил желание вступить в ряды ВС РФ, однако на вопрос о том, что он будет делать в зоне СВО, когда напротив него окажется такой же мобилизованный украинец, военнопленный ответить не смог.
Еще один добровольно сдавшийся в российский плен украинец сообщил, что осознал братство русских и украинцев. По его словам, российские военные оказались не такими, какими их описывают украинские СМИ. Военнопленный рассказал, что когда сдался бойцам ВС РФ, его сразу накормили, дали сигарету и поинтересовались самочувствием.

ВСУ стреляют по своим во время сдачи в плен


Украинские военные убивают своих сослуживцев при попытке сдаться в плен. Подробности об одном из таких инцидентов приводит портал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Солдат ВСУ решил добровольно сложить оружие и сдаться в плен. Пока он двигался в направлении позиций ВС РФ, за ним с воздуха наблюдали российские операторы БПЛА. В моменте подхода к позициям ВС РФ украинские бойцы дроном атаковали солдата. Он получил смертельное ранение.

Пленный боец Иванащенко в беседе с ТАСС также рассказал о попытке ВСУ уничтожить группу сослуживцев, пытающихся сдаться ВС РФ. По его словам, сдавшихся украинских военных выводил российский спецназ. По его словам, на группу солдат ВСУ несколько раз пытались напасть. Солдаты получили ранения, но выжили.
Еще один военнопленный сообщил, что его в составе группы бойцов ВСУ, сослуживцы пытались при схожих обстоятельствах добить из миномета.

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Украинские власти начали принудительно эвакуировать людей из Торецка
25 июня 2024, 12:28

Фото: istockphoto/demerzel21

Украинские власти начали принудительную эвакуацию жителей Торецка на временно подконтрольной киевскому режиму части Донецкой народной республики. Об этом в эфире национального телемарафона Украины сообщил поставленный Киевом глава местной военной администрации, Вадим Филашкин.
«Сейчас эвакуация будет проходить в принудительном порядке с города Торецк из-за того, что ВС РФ находятся очень близко к городу. Кроме того, эвакуация из других городов на линии фронта продолжается», – сказал Филашкин.

По его информации, в Торецке остается, примерно, шесть тысяч человек, однако люди уезжают. Руководство Украины регулярно говорит о принудительной эвакуации в различных регионах. В частности, речь идет про Авдеевку, Харьковскую область и приграничные районы под Сумами.

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#спецоперация
#новости
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Лидер «независимой Ичкерии» обвиняется в создании террористического батальона для ВСУ
25 июня 2024, 12:20

Фото: iStock/Michał Chodyra

Ахмед Закаев*, который сам себя провозгласил лидером «независимой Чеченской Республики Ичкерия», обвиняется в создании террористического сообщества в интересах ВСУ. Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что террористическое сообщество было создано в результате объединения Закаева* в устойчивую группу с Юсуповым*, Джамбетовым и другими неустановленными следствием лицами. Согласно информации источника, Закаев* объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Примечательно, что вместе с Закаевым* еще одним обвиняемым по делу проходит Мурад Юсупов*, который также объявлен в международный розыск.

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*Внесены Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
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#уголовное дело
#суд
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Российские военнослужащие спасли женщину-бойца ВСУ от сослуживцев
Бойцы ВС России взяли в плен и тем самым спасли женщину-бойца ВСУ от сослуживцев
25 июня 2024, 12:00

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Бойцы ВС России взяли в плен и тем самым спасли женщину-бойца ВСУ Ларису Ходаковскую от сослуживцев. Об этом говорится в Telegram-канале «Работайте, братья!».
По словам Ходаковской, она служила в 111-й бригаде в ужасающих условиях: не было еды и воды, а «эмоциональное состояние доведено до предела». Помимо этого, одна из бригад отправляла бойцов в штурмы «на мясо», о чем женщина сообщила командованию.

Она рассказала, что когда отправилась на позицию, то ощутила резкую боль и услышала звуки выстрелов. После Ходаковская увидела кровь на ноге и руках. Женщина поняла, что в нее стреляли сослуживцы.

Спустя некоторое время к ней вышли военные ВС РФ и оказали медицинскую помощь, а один из солдат дал свое обезболивающее. Женщина заключила, что после попадания в плен она осознала всю действительность: «свои стреляют, оставляют на произвол судьбы, а ведь это неправильно».

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В ХМАО бездомные заключают контракты с Минобороны РФ для отправки в зону СВО
25 июня 2024, 11:56

Фото: istockphoto/ilkercelik

Бездомные заключают контракты с Минобороны РФ для отправки в зону спецоперации в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщил руководитель центра соцподдержки «Фавор» Демид Лажинцев в беседе с URA.RU. По его словам, количество бездомных уменьшается не только в этом округе, но и в соседних.
«Кому позволяет пакет документов и здоровье, те заключают контракт с Минобороны и уходят на СВО», – сказал собеседник.

Лажинцев отметил, что, попадая в центр соцподдержки, человек становится более ответственным и патриотичным, а затем решается защищать родину.

Директор учреждения заключил, что из 30-40 человек, обратившихся за помощью, 10% ушли в зону боевых действий. Те же, у кого нет возможности пойти на спецоперацию, посильно помогают вместе с центром.

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Ушаков: мирные инициативы Путина позволяют остановить боевые действия на Украине
25 июня 2024, 10:51

Фото: сайт Кремля

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что мирные инициативы президента РФ Владимира Путина дают возможность сразу остановить боевые действия на Украине. Об этом Ушаков сообщил во время выступления на форуме «Примаковские чтения».
Политик отметил, что людской потенциал на Украине еще не исчерпан до конца. Если бы Запад перестал финансировать гибель украинцев, то конфликт уже бы давно завершился, добавил помощник российского президента.

Ушаков заключил, что в мире все больше закрепляется очевидное понимание: без России урегулировать украинское противостояние невозможно.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#спецоперация
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Солдат ВСУ осознал, что воюет с братьями и сдался в плен
Мобилизованный ВСУ Кэрэкеша осознал, что воюет с братьями, и сдался в плен
25 июня 2024, 10:36

Фото: iStock/Michele Ursi

Мобилизованный военнослужащий ВСУ Виктор Кэрэкеша оценил ситуацию в армии. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что в украинских средствах массовой информации в основном публикуется ложная информация о РФ. Журналисты не описывают того, что на самом деле происходит на линии боевого соприкосновения. По словам Кэрэкеши, когда он попал на фронт, то осознал, что его заставляли «воевать с братьями».

Военнослужащий подчеркнул, что, когда он попал к бойцам ВС РФ, то к нему нормально отнеслись. Кэрэкеша также вспомнил слова своего покойного отца, который говорил, что русские и украинцы являются братьями.

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#спецоперация
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