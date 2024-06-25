Подмосковный омбудсмен Фаевская ответила на вопросы участников СВО в госпитале Вишневского

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Ирина Фаевская побывала в филиале № 5 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Минобороны в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
Омбудсмен вместе с военным прокурором Максимом Ивановым и начальником филиала № 5 Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий им. Вишневского Александром Березиным встретились с участниками СВО, которые сейчас лечатся в госпитале.
По словам омбудсмена, хорошо налажена связь с уполномоченными по правам человека на всей территории страны. Поэтому жители любых регионов могут обратиться к омбудсмену Подмосковья.
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«На встрече были жители Московской области и других регионов. Мы спросили, какие вопросы волнуют их самих и их близких. Мы можем помочь решить проблему, например, неполучение выплаты за ранение или зарплаты, оказания медицинской помощи родственникам и другие», – сказала Фаевская.
По словам омбудсмена, хорошо налажена связь с уполномоченными по правам человека на всей территории страны. Поэтому жители любых регионов могут обратиться к омбудсмену Подмосковья.
«Максимально помочь человеку – наша основная задача. Все мои коллеги работают на совесть и рассматривают каждое обращение как личное. Думаю, только в этом случае может быть хороший результат», – отметила омбудсмен.Участникам встречи рассказали, как можно обратиться к уполномоченному и в каких случаях.
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Лора Луганская