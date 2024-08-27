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В Одинцове проведут региональный форум «Активное долголетие»

27 августа 2024, 19:23
Фото: телеграм-канал «Активное долголетие в Подмосковье»

Фото: телеграм-канал «Активное долголетие в Подмосковье»

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В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 29 августа пройдёт форум «Активное долголетие в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
В форуме примут участие представители Госдумы, Мособлдумы, Минсоцразвития, Минздрава, а также Министерства информации и молодёжной политики Московской области, уполномоченного по правам человека в регионе, администраций городских округов.

Форум торжественно откроется в 11:30. Затем участников и гостей ждут выступление творческих и художественно-музыкальных коллективов Московской области, мастер-классы по изготовлению изделий ручной работы, джампинг, танцы, йога, дыхательная гимнастика, рисование, дефиле и диспансеризация.


«В рамках форума все желающие сможет посетить ярмарку. На ней свою продукцию представят инклюзивные мастерские «Империя ремёсел». В учебно-производственных мастерских люди с ограниченными возможностями здоровья получают навыки в ремёслах, изготавливают декоративно-прикладную продукцию», – отметили в региональном парламенте.
После спортивной разминки будет проведён мастер-класс по скандинавской ходьбе, а затем пройдёт пленарное заседание.

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#московская область
Девушка Павла Дурова называла себя Белоснежкой и росла в скромной однушке
27 августа 2024, 19:28

Фото: соцсети Павла Дурова

Юлия Вавилова, возлюбленная Павла Дурова, выросла в однокомнатной квартире в Северном Чертаново и называла себя Белоснежкой. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».
Уточняется, что 24-летняя Вавилова проживала в панельном доме недалеко от Битцевского леса. Она часто называла себя Белоснежкой из-за своей любви к животным.

По словам соседа по дому, 9 лет назад Екатерина Вавилова, мать возлюбленной Дурова, выставила квартиру в спальном районе на продажу, после чего переехала на Нагатинскую набережную. Другая соседка сообщила, что Юлия Вавилова уехала за границу и не планирует возвращаться домой.

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#павел дуров
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Эротическая модель и бывшая Тимати: все любовницы Павла Дурова и кто из них «упек» его за решетку
27 августа 2024, 18:35

Фото: соцсети П. Дурова

24 августа в Париже был задержан 39-летний миллиардер Павел Дуров. Вместе с ним была его спутница — 24-летняя Юлия Вавилова, с которой он, вероятно, состоит в романтических отношениях. При этом несколько недель назад в Сети обсуждалась другая пассия основателя мессенджера Telegram, которая якобы ждет от него ребенка. Что известно о женщинах Павла Дурова и кого из них заподозрили в связи с западными спецслужбами расскажет редакция «Радио 1».

Первая любовь Павла Дурова


Анна была первой девушкой Павла в школьные годы. Их отношения были полны юной романтики и невинных свиданий. Анна вдохновила Дурова на написание первых стихов и рассказов. Хотя их путь не пересекся во взрослой жизни, она осталась для него важным воспоминанием.


Муза Лена


Лена — одна из самых загадочных женщин в жизни Дурова. С ней он познакомился в университете и их отношения стали источником вдохновения для многих его проектов. Лена была творческой личностью, увлекавшейся искусством и литературой.


Фото: соцсети П. Дурова

Модель и блогер Дарья


Дарья — модель и блогер, с которой Павел встречался в начале 2010-х годов. Дарья часто появлялась на светских мероприятиях вместе с Дуровым. Несмотря на яркость их романа, пара рассталась спустя несколько месяцев.

Бизнесвумен Екатерина


Екатерина — успешная бизнесвумен, с которой Павел также имел кратковременные отношения. Она работала в сфере стартапов и делового консалтинга. Однако и эти отношения не переросли в нечто большее.

Алена Шишкова


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В 2018 году Дуров использовал скрины модели и бывшей супруги Тимати Алены Шишковой в соцсетях для описания новых функций в Телеграме. А после девушка поделилась совместным снимком из Парижа. Селфи с Павлом она сопроводила подписью: «Все сложно».

Хельга Лавкейти


Фото: соцсети Х. Лавкейти

Темноволосая модель с пятым размером груди также входила в круг любовных увлечений Павла Дурова. В то время Хельга была связана с известным модельным агентством, учредитель которого поддерживал дружеские отношения с Дуровым.

Настоящее имя Хельги — Ольга Коробицына. Эротические снимки этой модели стали предметом обсуждения в различных онлайн-сообществах. С Дуровым она познакомилась через общих знакомых и позже присутствовала на нескольких мероприятиях, организованных «Вконтакте», находясь в непосредственной близости к Павлу.


Ирина Болгар

Фото: соцсети И. Болгар

Недавно в прессе появилась новость о так называемой «тайной жене» Павла Дурова, некой Ирине Болгар. Она заявила, что длительное время жила с Павлом Дуровым и родила ему троих детей. Сам основатель Telegram быстро отреагировал на ситуацию, заявив, что является донором спермы и у него около ста детей по всему миру.

На этом история со знойной брюнеткой не закончилась. Сразу после информации о задержании Дурова во Франции, Болгар публиковала в социальных сетях посты, в которых указывала, что отмечает свой лучший день рождения. Интернет-пользователи начали высказывать подозрения, утверждая, что такие совпадения не случайны, и выдвигали версии о возможной связи женщины с иностранными разведывательными службами.


«Отца её детей арестовали, а она выкладывает такие счастливые посты. Это не просто стёб», «Это вы накаркали?», «Это она упекла его за решетку», «Ирина, а вы никак не связаны с западными спецслужбами?», — пишут комментаторы.

Юлия Вавилова

Фото: соцсети Ю. Вавиловой


Нынешней избранницей Павла Дурова, вероятно, является 24-летняя Юлия Вавилова. Именно она находилась рядом с миллиардером в момент задержания.

Девушка размещала в своих соцсетях фотографии с мест отдыха, совпадающие с периодами, когда там был и Павел.

Например, 16 августа Юлия поделилась постом о своем прилете в Азербайджан из Казахстана, что совпадает с присутствием Дурова в тот же период. Юлия занимается стримами и криптоинвестициями, считая себя геймером. Журналисты выяснили, что места их встреч с Дуровым чаще всего совпадали в Дубае, где Павел давно обосновался.

Модель Диана Бако

Фото: соцсети Д. Бако

Эротическая модель Диана Бако рассказала телеграм-каналу Shot, что тоже состояла в романтических отношениях с Павлом Дуровым, но их любовь оказалась скоротечной. Причиной разрыва пары стала Юлия Вавилова. По словам венгерской модели, Павел закрутил роман с Юлией еще весной 2024-го. В этот же период Бако узнала о беременности. Павел на эту новость отреагировал негативно и они поссорились.

Во время разрыва с Дуровым Бако продолжала общаться с Юлией и делилась с ней своими чувствами. Однако, вместо того чтобы поддержать ее, Вавилова решила занять пустующее место рядом с Павлом.

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#франция
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Российские туристки, подравшиеся с полицейским в аэропорту Антальи, возвращаются в Москву
Находившиеся под подпиской о невыезде в Анталье россиянки вернулись на родину
27 августа 2024, 18:13

Фото: iStock/Sitikka

Две россиянки, которые с июня находились под подпиской о невыезде в Анталье, вылетели в Россию. Об этом сообщило генконсульство РФ в турецкой провинции.
Уточняется, что запрет на выезд был снят по результатам совместной работы российского посольства в Турции, генконсульства России в Анталье и соответствующего адвоката турецкой стороны. Несколько дней назад туристки получили уведомление от местных властей, что суд по их делу назначили на 11 декабря.

Сегодня, 27 августа, россиянки вылетели в Москву. В общей сложности они провели в Турции почти 3 месяца.

Женщины не могли вернуться в Россию из-за подписки о невыезде. Такое решение вынес местный суд после того, как они стали участницами инцидента с турецкими правоохранителями в аэропорту Антальи.

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#суд
#женщины
#запрет
#тюрьма
#турция
#россия
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Свыше 180 тыс. детей отдохнули за лето в оздоровительных лагерях Подмосковья
27 августа 2024, 18:02

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В детских оздоровительных лагерях Подмосковья с начала летнего сезона отдохнули более 180 тыс. ребят. Такие данные привела первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
«С начала лета в наших лагерях отдохнули свыше 180 тыс. детей. Ещё 4,5 тыс. ребят из семей с низкими доходами побывали на море по бесплатным путевкам от правительства региона», – пояснила Болатаева.
Как напомнили в пресс-службе Минсоцразвития региона, на этой неделе во многих детских лагерях завершается летняя оздоровительная кампания. В уходящем сезоне в Подмосковье было открыто 105 загородных лагеря, а также ещё 985 лагерей при школах и учреждений культуры и спорта.
«В фокусе особого внимания – дети участников спецоперации. В этом году уже 3 тыс. ребят отдохнули в нашем лагере «Литвиново», который входит в топ-10 лучших детских лагерей страны», – добавила зампред.
В ведомстве добавили, что ежегодно по губернаторской программе 400 детей из ДНР отдыхают на море. На днях у ребят заканчивается смена в лагере Анапы.

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#лагеря
#дети
#отдых
#московская область
#подмосковье
#лето
#минсоцразвития мо
#здоровье
#днр
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В Рошале проведут капремонт котельной
27 августа 2024, 17:51

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную, расположенную на Лесной улице в городе Рошаль округа Шатура, планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт котельной «Западная» мощностью 38,6 МВт в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды. Капремонт должен быть завершён в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 17 миллионов 702 тысячи 386 рублей 34 копейки, заявки принимаются до 10 сентября. Финансирование работ предусмотрено из бюджетов области и округа Шатура.

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#шатура
#рошаль
#комитет по конкуретной политике мо
#капремонт
#капитальный ремонт
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Витушева: историческую часть Истры обновят на средства федерального гранта
27 августа 2024, 17:22

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Истра получит федеральный грант на благоустройство территории. Новый грандиозный проект планируют реализовать в 2025 году, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.
«Истра уже в третий раз за последние четыре года становится победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На конкурс был представлен проект благоустройства исторической части города, включая площадь Революции с прилегающими общественными территориями. Мы с успехом его защитили. Размер федерального гранта превысит 90 млн. рублей», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
На рабочем совещании обсудили детали реализации проекта. Она позволит возродить исторический центр Истры вместе с уже благоустроенной улицей 15 лет Комсомола – также проектом-победителем Всероссийского конкурса. Также планируется создать единый пешеходный маршрут по центру города, объединить разрозненные участки инфраструктуры.
«Торжественное вручение наград с участием министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина состоялась в Калуге. От Подмосковья победными оказались шесть проектов, включая Истру. Благодарю всех неравнодушных и инициативных истринцев за вовлечённость и постоянную поддержку в реализации масштабных проектов благоустройства», – отметила Витушева.
Она напомнила, что в 2022 году город Дедовск также стал победителем Всероссийского конкурса. Масштабный проект объединяет сразу две локации: парк Гучково и сквер у Георгиевского храма. Работы находятся на завершающей стадии, а некоторые локаций уже открыты для горожан.

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#подмосковье
#московская область
#татьяна витушева
#совещание
#гранты
#конкурс
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«На каторгу?»: Психолог объяснила, как настроить ребенка на школьные будни
Психолог Кардиакос назвала способы, которые помогут ребенку настроиться на школу
27 августа 2024, 17:16

Фото: istockphoto/Choreograph

Как бы ни было грустно признавать, но лето заканчивается. И уже через несколько дней наступят осенние дни, которые в первую очередь ассоциируются со школой, с новым учебным годом. Детям после трехмесячного отдыха приходится возвращаться в строгий режим, который порой не всегда прост даже для взрослого.
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как помочь ребенку мягко влиться в школьные будни.

  1. Начните менять режим, потому что все начинается с физиологии. Если мы с первого сентября резко начинаем рано вставать, будет еще тяжелее. Хотя бы на неделю до начала учебного года, надо практиковать ранние подъемы.
  2. Нелюбимое занятие родителей – покупка канцелярских товаров, но детьми это воспринимается как приятное, как шопинг. Даже если это онлайн-шопинг, то предложите ребенку выбрать принадлежности, которые ему понравятся: пенал, тетрадки с рисунками. Позвольте купить дополнительные тетрадки для черновиков, например.
  3. Подготовьте комнату: переставляем учебники, что-то еще, чтобы визуально глаз привык к тому, что вот-вот начнется школа.
  4. Снизьте количество коротких видео. Нужно начинать больше времени посвящать объемной информации: смотреть целое видео, а не клип, полного метр мультика, интересные образовательные видео. Обсуждать вместе это, разговаривать.
  5. Отметьте начало школьного года: забронируйте кафе или накройте дома стол, купите тортик, позовите друзей. Чтобы у ребенка не складывалось ощущение, что он идет на каторгу.
Также, по мнению психолога, нельзя ругать детей за негативные эмоции.

«Нужно поддержать словами, обнять, дать какое-то позитивное подкрепление ребенку. Задать вопросы: с кем бы ты хотел из ребят увидеться, кого из учителей ты вспоминаешь?» — сказала она.

Анастасия Кардиакос посоветовала провести заключительные дни лета в удовольствие, спросить у ребенка, что он не успел сделать за лето, и осуществить вместе его желания.

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Бесплатное питание получат 224 тыс. подмосковных школьников-льготников
27 августа 2024, 17:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Около 224 тыс. подмосковных школьников из льготных категорий в новом учебном году обеспечат бесплатным питанием. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Для некоторых семей льготных категорий предусмотрено бесплатное питание детей в школе. Из регионального бюджета муниципалитетам на это предусматриваются субсидии. В 2024 году на эту меру поддержки предусмотрено финансирование в 3,4 млрд рублей», – пояснил Брынцалов.
Как рассказали в пресс-службе регионального парламента, бесплатное питание предоставляется, в первую очередь, многодетным семьям, детям-инвалидам, детям участников спецоперации, а также детям-сиротам.

Брынцалов добавил, что помимо этого, в соответствии с указом президента, все 470 тыс. учеников 1-4 классов будут получать в новом учебном году однократное бесплатное питание. На эти цели заложено 5,4 млрд рублей.

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#подмосковье
#московская область
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Суд в Москве выписал Pinterest многомиллионный штраф
Таганский суд Москвы оштрафовал Pinterest на 7 миллионов рублей
27 августа 2024, 16:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Таганский суд Москвы оштрафовал сервис для публикации фотографий Pinterest. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Pinterest Europe Limited признан виновным в совершении административного правонарушения (повторное несоблюдение «мер по ограничению доступа к информации»). Отмечается, что фотохостингу назначен штраф в размере семи миллионов рублей.

В прошлый раз суд штрафовал компанию на четыре миллиона рублей в начале августа.

Pinterest — это фотохостинг, который позволяет пользователям публиковать изображения и делиться ими с другими людьми.

Ранее сообщалось, что суд в Таганском районе Москвы наложил штраф в размере 4 миллиона рублей на компанию Google за отказ ограничить доступ к запрещенной информации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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