В Одинцове проведут региональный форум «Активное долголетие»

Фото: телеграм-канал «Активное долголетие в Подмосковье»
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 29 августа пройдёт форум «Активное долголетие в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
В форуме примут участие представители Госдумы, Мособлдумы, Минсоцразвития, Минздрава, а также Министерства информации и молодёжной политики Московской области, уполномоченного по правам человека в регионе, администраций городских округов.
Форум торжественно откроется в 11:30. Затем участников и гостей ждут выступление творческих и художественно-музыкальных коллективов Московской области, мастер-классы по изготовлению изделий ручной работы, джампинг, танцы, йога, дыхательная гимнастика, рисование, дефиле и диспансеризация.
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Форум торжественно откроется в 11:30. Затем участников и гостей ждут выступление творческих и художественно-музыкальных коллективов Московской области, мастер-классы по изготовлению изделий ручной работы, джампинг, танцы, йога, дыхательная гимнастика, рисование, дефиле и диспансеризация.
«В рамках форума все желающие сможет посетить ярмарку. На ней свою продукцию представят инклюзивные мастерские «Империя ремёсел». В учебно-производственных мастерских люди с ограниченными возможностями здоровья получают навыки в ремёслах, изготавливают декоративно-прикладную продукцию», – отметили в региональном парламенте.После спортивной разминки будет проведён мастер-класс по скандинавской ходьбе, а затем пройдёт пленарное заседание.
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Лора Луганская