Форум «Активное долголетие в Подмосковье» собрал в Одинцове около 500 участников

Видео: пресс-служба Мособлдумы
Около 500 участников приняли участие в масштабном форуме «Активное долголетие в Подмосковье», который прошёл в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Форум организовала Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Площадка собрала членов муниципальных клубов «Активное долголетие», а также почётных гостей, представителей профильных региональных министерств и ведомств, депутатов разных уровней.
В этом году проекту губернатора Московской области исполняется пять лет. За это время в него удалось вовлечь порядка 400 тыс. человек – женщин и мужчин пенсионного возраста. Для них в Подмосковье открыто 67 клубов.
Фото: пресс-служба Мособлдумы
От имени председателя регионального парламента Игоря Брынцалова участников приветствовала его первый заместитель Лариса Лазутина.
Фото: пресс-служба Мособлдумы
Для представителей старшего поколения работали различные площадки – выставка-продажа, джампинг на батутах, дартс, мастер-классы по изготовлению изделий ручной работы, рисование, танцы, дыхательная гимнастика, йога, дефиле, обучение работе на персональном компьютере. Желающие могли посмотреть выступления творческих и художественно-музыкальных коллективов Московской области.
Фото: пресс-служба Мособлдумы
На пленарной части законодатели и руководители профильных министерств и ведомств обсуждали развитие проекта, улучшение качества жизни старшего поколения Подмосковья.
Фото: пресс-служба Мособлдумы
О том, что собой сегодня представляет проект, рассказала курирующая это направление в Минсоцразвития Московской области Юлия Барашкова. Она отметила, что помимо клубов «Активное долголетие», занятия для участников проекта проходят на базе 1100 учреждений культуры, 303 учреждений спорта и 29 комплексных центров. Всего действует 31 активность, некоторые носят сезонный характер. Особенно большой популярностью пользуются экскурсионные поездки.
Обсуждали и развитие в Московской области системы оказания медицинской помощи жителям пожилого возраста. Как подчеркнул начальник Московского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Яроцкий, 6-7 лет назад в регионе не было ни одного гериатрический кабинета, работали всего четыре врача-гериатра.
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В этом году проекту губернатора Московской области исполняется пять лет. За это время в него удалось вовлечь порядка 400 тыс. человек – женщин и мужчин пенсионного возраста. Для них в Подмосковье открыто 67 клубов.
«Им доступно большое количество активностей – от прыжков с парашютом до прыжков на батутах, скандинавская ходьба, экскурсии. И всё время перечень занятий расширяется. Сегодня мы уже смело констатируем, что проект удался», – подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Фото: пресс-служба Мособлдумы
От имени председателя регионального парламента Игоря Брынцалова участников приветствовала его первый заместитель Лариса Лазутина.
«Проект существует много лет, и хочется, чтобы он развивался, чтобы именно вы давали нам идеи, как сделать его лучше и интереснее. Хочу пожелать вам здоровья и всего самого доброго, отличного настроения и продуктивного дня», – сказала Лазутина.Депутат Госдумы, певец Денис Майданов подчеркнул, что пятилетие регионального проекта совпало с Годом семьи в России.
Фото: пресс-служба Мособлдумы
Для представителей старшего поколения работали различные площадки – выставка-продажа, джампинг на батутах, дартс, мастер-классы по изготовлению изделий ручной работы, рисование, танцы, дыхательная гимнастика, йога, дефиле, обучение работе на персональном компьютере. Желающие могли посмотреть выступления творческих и художественно-музыкальных коллективов Московской области.
Фото: пресс-служба Мособлдумы
На пленарной части законодатели и руководители профильных министерств и ведомств обсуждали развитие проекта, улучшение качества жизни старшего поколения Подмосковья.
«Сейчас на рассмотрении в Мособлдуме находится проект закона, предусматривающий ежемесячные доплаты до 20 тыс. рублей неработающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим или проживающим в семье, состоящей из неработающих пенсионеров. Таких граждан в регионе около 70 тыс. Комитет поддержит этот проект, и дума примет его на ближайшем заседании», – рассказал Андрей Голубев.По его словам, с принятием закона пенсионеры получат выплату, рассчитанную с 1 июля.
Фото: пресс-служба Мособлдумы
О том, что собой сегодня представляет проект, рассказала курирующая это направление в Минсоцразвития Московской области Юлия Барашкова. Она отметила, что помимо клубов «Активное долголетие», занятия для участников проекта проходят на базе 1100 учреждений культуры, 303 учреждений спорта и 29 комплексных центров. Всего действует 31 активность, некоторые носят сезонный характер. Особенно большой популярностью пользуются экскурсионные поездки.
Обсуждали и развитие в Московской области системы оказания медицинской помощи жителям пожилого возраста. Как подчеркнул начальник Московского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Яроцкий, 6-7 лет назад в регионе не было ни одного гериатрический кабинета, работали всего четыре врача-гериатра.
«К 2023 году лечебно-профилактических учреждений было уже 17, коечный фонд составил 420 коек. Кабинетов сейчас 88», – привёл актуальные данные Яроцкий.Подводя итог заседания, Голубев пообещал, что все предложения, высказанные в ходе заседания, будут рассмотрены в Мособлдуме.
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Лора Луганская