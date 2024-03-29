В Подмосковье открылась выставка работ Гжельского государственного университета

В течение пяти дней после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» по всей России было возвращено 100 тыс. билетов на массовые мероприятия, отмененные в связи с трагедией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на организатора Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича.