В Подмосковье открылась выставка работ Гжельского государственного университета

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Раменском округе работает выставка работ студентов Гжельского государственного университета. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка «Волшебное дерево» работает в музейно-выставочном центре «Дом Салтыкова»
Стоит отметить, что экспозиция будет открыта до 26 мая 2024 года.
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«В экспозиции представлены работы студентов кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры, кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна Института изобразительного искусства и дизайна, а также учащихся по специальности скульптура и дизайн колледжа Гжельского государственного университета. Руководители доценты Г. В. Дудникова, Л. Л. Дудников. Преподаватель В. В. Большаков», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева