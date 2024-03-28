В Можайске открывается выставка, посвящённая художнику Герасимову

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Выставка картин «Преемственность в искусстве», приуроченная к 60-й годовщине смерти художника Сергея Герасимова, открывается в его доме-музее в Можайске сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В экспозиции представлены картины учеников Сергея Герасимова — художников Сологуба, Бройдо, Годыны, Дервиза и других. Работы отличается многообразием индивидуальных почерков, но все картины созданы в традициях русского реалистического искусства», — отмечается в сообщении.Выставка продлится до 26 апреля. Адрес музея: город Можайск, улица Герасимова, дом №5.
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