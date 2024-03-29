Юбилей 1-го Московского областного музыкального колледжа отметили концертом

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Праздничный концерт организовали в Коломне в честь 65-летия 1-го Московского областного музыкального колледжа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
«На концерте прозвучала классическая, народная и современная музыка. Для зрителей выступили музыканты и коллективы, удостоенные российских и международных премий, победители различных творческих конкурсов внутри и за пределами страны», — говорится в сообщении.Коллектив 1-го Московского областного музыкального колледжа поздравил с 65-летием учебного заведения министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов. Он отметил, что за время своего существования колледж выпусти около четырёх тысяч музыкантов — талантливых профессионалов, которые выступают в лучших оркестрах мира.
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