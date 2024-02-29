В Подмосковье открылась выставка работ художника Ильи Репина

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
110 работ Ильи Репина и его учеников представит музей «Новый Иерусалим» к юбилею художника. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» заработала в сторико-художественном музее «Новый Иерусалим».
Стоит отметить, что выставку можно будет посетить до 28 июля 2024 года. Также в рамках выставки можно приобрести каталог и сувенирную продукцию.
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«Выставка в «Новом Иерусалиме» фокусирует внимание зрителей на интересном аспекте — творческом поиске художника, его развитии, в том числе как наставника для младших коллег. Репин, являясь, пожалуй, одним из главных представителей реалистической школы второй половины ХIX — начала ХХ веков, оказал значительное влияние на своих многочисленных учеников, получивших впоследствии всемирное признание. Это и Серов, и Кустодиев, Малявин, Бродский, Сомов, Серебрякова, Грабарь и другие авторы, которые сформировались как художники при участии и поддержке Ильи Репина», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
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Мира Полтева