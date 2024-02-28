В Подмосковье состоялась тематическая встреча «Сильнее стали»

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В подмосковном Одинцове рамках марафона «Служение» прошла очередная встреча «Сильнее стали», в которой поучаствовали более 160 представителей муниципального сообщества со всей страны.
Уточняется, что участниками таких встреч являются служащие из муниципалитетов и члены их семей, которые были или являются добровольцами, участвующими в СВО, а также волонтёры. На подобных мероприятиях люди делятся опытом и вдохновляют друг друга.
Она подчеркнула, что Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, являющаяся инициатором встреч, продолжает свою работу для того, чтобы помогать и поддерживать людей.
Ранее стало известно, что в Красногорске пройдет гала-концерт Международного детского конкурса «МиР – Музыка и Развитие».
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«Мы посвятили наше мероприятие людям, заслуживающим миллиона добрых слов и молитв. Мы хотим, чтобы Родина жила, чтобы военнослужащие вернулись домой живыми и здоровыми. Мы продолжаем служить и любить нашу Родину. И вместе с жителями мы каждый день делаем так, чтобы люди гордились своей малой Родиной», — приводит RuNews24.ru слова члена президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой.
Ранее стало известно, что в Красногорске пройдет гала-концерт Международного детского конкурса «МиР – Музыка и Развитие».
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Мелисса Тимофеева