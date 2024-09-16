В Подмосковье открывается фотовыставка «Жена героя»

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Фотовыставка «Жена героя», посвящённая женщинам, чьи мужья посвятили свою жизнь защите Родины, откроется в субботу, 21 сентября, в доме культуры посёлка Тимоново городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил России.
«На выставке в Тимонове каждый сможет посмотреть в глаза этих красивых и сильных женщин. И понять, что за каждой фотографией стоит большая история о силе и мужестве, о любви и верности, о жизни и судьбе», — поделилась куратор и вдохновитель проекта, глава Комитета семей воинов Отечества городского округа Клин Елена Чеснокова.Выставка откроется в 11:00 в культурно-досуговом центре «Тимоново». В честь открытия будет проведено культурное мероприятие, включающее музыкальные и хореографические номера.
В дальнейшем эту выставку планируется экспонировать в различных гражданских и военных учреждениях культуры как в Подмосковье, так и в других регионах России.
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Лев Каштанов