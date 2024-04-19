В подмосковных парках насчитали более 120 зон буккроссинга

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Гости и жители Московской области могут посетить в парках региона 122 зоны обмена книгами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Внедрение буккроссинга в наших парках призвано не только поддержать интерес к чтению, но и создать дополнительные места для спокойного отдыха. Каждый может оставить прочитанные книги или выбрать что-то новое для себя», – пояснил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.По данным министерства, всего в Московской области – 194 парка культуры и отдыха. Они предлагают разные варианты проведения досуга. Всё большую популярность набирает буккроссинг, что переводится с английского языка как «книговорот». Суть заключается в том, что незнакомые люди обмениваются книгами в специально отведённых местах.
Адресный список зон буккроссинга в парках можно на сайте.
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Лора Луганская