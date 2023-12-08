Воробьёв сообщил о разработке в Подмосковье единого стандарта домов культуры

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Досуг и культура – направления, которые мы стремимся развивать. Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры. Понимаем, что все ДК разные – есть большие центры, есть и совсем маленькие. Но тут важнее наполнение. Сделаем упор на качество услуг, разнообразим творческие кружки», – поделился планами Воробьёв в своём телеграм-канале.Он добавил, что всего в Подмосковье – почти 900 ДК, в которых занимаются 260 тыс ребят.
«С 2018 года мы построили и реконструировали семь домов культуры – в Молодёжном, Реутове, Воскресенске, Одинцове, Наро-Фоминске и Раменском. До 2026 года приведём в порядок ещё 20 объектов», – отметил губернатор.Глава региона напомнил, что в Московской области работает единая платформа для записи в кружки. Выбрать ДК и заполнить заявку теперь можно онлайн.
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