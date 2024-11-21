В Кашире установят бюст почётного гражданина города Николая Елисеева

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Бюст почётного гражданина Каширы Николая Петровича Елисеева установят на одной из центральных улиц города, памятник уже изготовили и привезли в спортклуб «Кашира», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Очень рад, что мы успели отлить в бронзе и доставить в Каширу бюст почетного гражданина до памятной даты — столетнего летнего юбилея Николая Петровича Елисеева. Огромная благодарность инициативной группе каширян, с которыми эта работа началась в начале лета этого года, руководству и коллективу Каширского завода металлоконструкций и котлостроения за финансирование основных расходов», — написал в соцсетях глава инициативной группы по увековечиванию памяти Елисеева, депутат Мособлдумы Андрей Голубев.Он также поблагодарил за создание бюста скульптора Вадима Кириллова.
Отмечается, что имя Николая Елисеева носит спортклуб «Кашира». Там памятник пробудет, пока не будет окончательно согласовано место его установки на Садовой улице.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
При участии Николая Елисеева в Кашире был построен стадион, профилакторий «Каширские роднички», спортивный зал, ПТУ №81, жилье для рабочих, а также благоустроен Хитровский пруд.
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