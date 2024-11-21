За неделю диспансеризацию прошли около 500 жителей Каширы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Бесплатную диспансеризацию проводят для жителей Каширы в местной больнице в рамках программы подмосковного министерства здравоохранения, за неделю состояние здоровья проверили около 500 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Каждый житель Подмосковья может пройти диспансеризацию, обратившись в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Регулярная диспансеризация играет ключевую роль в профилактике и раннем выявлении заболеваний. Это крайне важно для сохранения здоровья», — подчеркнул главный врач Каширской больницы Юрий Володин.Отмечается, что стандартная диспансеризация требует не более двух посещений медучреждения. В текущем году диспансеризацию могут пройти люди 2006, 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985 годов рождения, а также все, кому больше 40 лет.
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Лев Каштанов