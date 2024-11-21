За неделю диспансеризацию прошли около 500 жителей Каширы

«Первая кроводача прошла для меня легко и безболезненно, и ощутила только положительные эмоции от того, что помогла кому-то сохранить или продлить жизнь. Это чувство гордости за себя и моральное удовлетворение стали для меня важными мотиваторами в донорской деятельности. Ведь каждый раз, сдавая кровь, я знаю, что она может спасти чью-то жизнь», — рассказала Орлова.