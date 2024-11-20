Ремонт двух подъездов в Кашире завершат до конца ноября

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Завершить ремонт двух подъездов многоквартирных домов планируется в Кашире до конца ноября, работы проводятся по адресу: улица Вахрушева, дом №14/2, подъезд 1 и Садовая улица, дом №28, подъезд 4, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Ремонтные работы проводит управляющая компания «Водоканал». Рабочие обновляют потолок, покрывают стены декоративной штукатуркой, устанавливают энергосберегающие светильники и новые почтовые ящики, а также ремонтируют входные группы», — говорится в сообщении.В администрации округа также напомнили, что ранее каширском микрорайоне Ожерелье управляющая компания «Жилресурс» отремонтировала шесть подъездов в многоквартирных домах на следующих улицах: Ленина, Победы и Пионерская.
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