В Подмосковье появится Музей кролика и зайца

Фото: Istockphoto / Inessa Bologova
В Солнечногорске в марте откроют Музей кролика и зайца, сообщается на туристическом портале Московской области. Этот музей станет новым творческо-познавательным пространством для всей семьи.
«Там можно будет увидеть более тысячи экспонатов фигурок и предметов с изображениями кроликов и зайцев, узнать много забавного и интересного из жизни этих животных. На экскурсии гостям музея расскажут, как кроликам и зайцам удалось выжить в эволюционной борьбе и стать одними из самых распространенных животных на планете, попасть в мифы и легенды, сделаться героями мировых бестселлеров, вдохновлять художников и скульпторов на создание шедевров», – говорится в сообщении.В музее можно будет проявить творческие способности, создав своего собственного кролика или зайца. Такой сувенир принесёт удачу, так как подобная фигурка по фэншуй символизирует долголетие, плодовитость и изобилие.
Забронировать билет можно уже сейчас на сайте. При регистрации до 3 марта возможно получить промокод, дающий скидку 50% на посещение музея в течение всего года.
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