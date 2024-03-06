В Подмосковье пройдет кукольный спектакль «Сказки из разных карманов»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«В основе постановки хорошо знакомые, но позабытые стихи поэтов ХХ века. Например, «Глупая лошадь» Вадима Левина — про лошадь, которая в дождь надевала галоши поплоше. Или «Заячья любовь» Николая Лама — с легендарной фразой-признанием «Ты такая, как морковка!». Эти ретро-произведения по-прежнему звучат тепло и трогательно, поэтому обрадуют как детей, так и взрослых, у которых появится возможность вспомнить любимые произведения детства», - поделились в министерстве.
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