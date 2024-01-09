В Подмосковье пройдет рождественская встреча с потомком князей Трубецких

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Электростале пройдет рождественская встреча с потомком князей Трубецких. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Встреча пройдет 11 января в историко-художественном музее им. И. И. Алексеева. В рамках мероприятия гости смогут пообщаться с председателем Общества памяти Императорской гвардии, прямым потомком князей Трубецких Александром Александровичем Трубецким.
Стоит отметить, что вход на мероприятие для все желающих свободный. Возрастное ограничение встречи 12+.
Начало в 12:00 в историко-художественном музее им. И. И. Алексеева в городском округе Электросталь.
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«Тема встречи посвящена русским традициям и Рождеству. Мероприятие пройдет в сопровождении музыкальных композиций. Их исполнят студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады. Эстрадное пение», класса преподавателя Л. В. Китаевой музыкального колледжа им. А. Н. Скрябина», — поделились в ведомстве.
Начало в 12:00 в историко-художественном музее им. И. И. Алексеева в городском округе Электросталь.
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Мира Полтева