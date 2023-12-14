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В Подмосковье пройдет юбилейный концерт ансамбля «Сувенир»

14 декабря 2023, 16:39
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Юбилейный концерт ансамбля народной музыки «Сувенир» пройдет в Королеве. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Королёвскому муниципальному ансамблю народной музыки «Сувенир» исполняется 50 лет. Разделить радостное событие участники решили вместе в жителями и гостями округа. Концерт пройдет 17 декабря в центральном доме культуры имени М. И. Калинина.

«За эти годы творческий коллектив создал множество неповторимых концертных программ в сотворчестве с известными композиторами, исполнителями, актерами, часто гастролировал по стране и миру, принимал участие в записи дисков. В составе ансамбля работают музыканты-виртуозы, лучшие исполнители на инструментах, победители и лауреаты престижных конкурсов и фестивалей», - отметили в ведомстве.


В рамках праздника посетители смогут услышать лучшие произведения из репертуара ансамбля, которые относятся к различным стилям и направлениям, солисток театра Геликон-опера, Москонцерта, Московского музыкального театра «На Басманной», Музыкального общества имени М.И. Глинки, а также заслуженную артистку России, солистку Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого Валентина Собанцева и заслуженного артиста России Василия Пьянова.

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В Московской области состоится оперетта «Мистер Икс»
14 декабря 2023, 15:57

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Культурно-просветительский центр «Дубровицы» приглашает жителей Подмосковья на оперетту «Мистер Икс». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Постановку покажут артисты Московских театров в подольском культурно-просветительском центре «Дубровицы».

«Мистер Икс» Имре Кальмана является одной из самых известных классических оперетт. Великосветская публика заинтригована появившейся новой цирковой звездой. Это таинственный артист, который никогда не снимает маски и выступает под псевдонимом Мистер Икс. <…> Головокружительные повороты судьбы, яркие вокальные партии, зажигательные танцевальные номера и счастливый финал наверняка не оставят зрителей равнодушными», - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что подробное расписание сеансов, стоимость билетов и информацию об оперетте желающие могут узнать на официальном сайте культурно-просветительского центра «Дубровицы».

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Подмосковные кадеты примут участие в Кремлевском благотворительном балу
14 декабря 2023, 13:54

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Кадеты Подмосковья примут участие в VIII Международном Кремлевском благотворительном кадетском балу. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Бал пройдет 16 декабря в Москве. В нем примут участие свыше 3 тысяч кадетов из 84 субъектов России.

«Для кадетов России Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал — важное и долгожданное событие. В мероприятии принимают участие ребята из 15 городских округов Подмосковья. <…> Принимать участие в таком мероприятии — большая честь, мы поддерживаем наших кадетов и желаем им достойно представить свои учебные заведения и наш регион на Международном балу», — отметили в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что бал проводится ежегодно с 2016 года. ​Принять участие в мероприятии могут лучшие воспитанники кадетских учреждений, члены молодежных патриотических клубов, дети из социальных учреждений из всех субъектов Российской Федерации, а также зарубежные участники из дружественных стран и стран СНГ.

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16 декабря в парках Подмосковья пройдет праздник «Морозные традиции»
14 декабря 2023, 12:52

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Парки Подмосковья приглашают 16 декабря жителей и гостей региона на праздник «Морозные традиции». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
16 декабря мероприятие пройдет в 60 парках культуры и отдыха Московской области.

Для гостей и жителей региона будут организованы анимационные программы,новогодние мастер-классы, ярмарки и дегустации, а также спортивные активности.

В парке Усадьбы Кривякино в Воскресенске пройдёт музыкально-анимационная программа «Русский сувенир» от вокального коллектива «Северянка», в егорьевском парке «Пегас» пройдут мастер-класс «Елки-парки» и командные зимние соревнования «Снежный дрифт».

Также в Истре посетители парка смогут угоститься горячими напитками и поучавствовать в программе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а Красногорске будет работать маркет «К Новому году» и квест «По следам Деда Мороза» в сопровождении музыкально-анимационной программы. В Лыткарино можно организуют дискотеку «Зимние танцы» и оформить фотозону «Теплые традиции».

Кроме этого, в парке «Мира» в Мытищах будут работать творческая мастерская «Изготовление венков» и мастер-класс «Шоколад ручной работы», а также площадки для физических и творческих активностей.

​Стоит отметить, что в парке Павлово-Посадскогм парке можно будет принять участие в мастер-классах по изготовлению елочных новогодних украшений, а в парке им. Олега Степанова, г. о. Серпухов, зрители увидят спектакль «Деревня Деда Мороза».

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Общественник Петушков заявил о важности исторических справок в кино
13 декабря 2023, 17:44

Фото: istockphoto.com/smolaw11

Председатель ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России», член комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи Григорий Петушков заявил, что фильмах и сериалах, основанных на реальных событиях, необходима историческая справка.
«Дети, подростки, взрослые смотрят какие-то вещи, что-то им нравится, они равняются на это и независимо от того, правдивое это кино или нет, они начинают это повторять. <…> Историческая справка важна, но это на совести тех создателей фильмов, которые его снимают. Это можно и без закона делать», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Петушков.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой обязать создателей сериалов и кино о возникновении и становлении организованной преступности, включать в начало информационные справки о последствиях событий.

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В музее «Подолье» продлили работу выставки, посвященной Вильяму Похлебкину
13 декабря 2023, 13:10

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» продлена работа выставки, посвященной Вильяму Похлебкину. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Работу экспозиций продлили до до 1 апреля 2024 года. Выставка посвящена жизни и творчеству советского и российского историка, географа, журналиста, а также знаменитого исследователя и популяризатора кулинарии Вильяма Васильевича Похлебкина.

В рамках экскурсии по музею жители и гости региона смогут увидеть около 250 экспонатов, которые помогут посетителям каким человеком был историк и какой вклад он внес и будущее России. На выставке можно будет поближе познакомиться с фотографиями, документами, рукописями и предметами быта Вильяма Похлебкина.

Стоит отметить, что подробную информацию о билетах и времени работы музея можно будет найти на официальном сайте.

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В Орехово-Зуеве открыли первый музей, посвящённый участникам спецоперации
13 декабря 2023, 11:34

Фото: Александр Бурлаков

В подмосковном Орехово-Зуеве открылся первый музей, посвящённый участникам спецоперации «Музей Героев СВО». Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Музей открыли на базе центра детского творчества «Родник». Инициаторами его создания стали родители Героя России Алексея Осокина, погибшего при выполнении боевых задач в аэропорту Гостомеля. Николай и Галина Осокины передали на хранение в центр личные вещи сына: китель, медали и конспекты.

«Николай Леонидович спрашивал нашего совета, как лучше сделать. Для нас была честь помогать ему. Меня саму лично больше всего поразили учебные записи Алексея Осокина. У него очень красивый почерк, и он очень подробно описывал занятия. Было очень интересно читать», — поделилась командир отряда юнармии «Доблесть и честь» имени Героя России Алексея Осокина Карина Зайцева.

Кроме этого, в рамках экспозиции разместили стенды с информацией о Героях России, которые проявили себя во время СВО. Также планируют установить интерактивные панели и начать проводить экскурсии для школьников.

Стоит отметить, что в создании музея также приняли участие местные юнармейцы.

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В Сергиевом Посаде откроется выставка «Николай Блохин. Живописные сюиты»
13 декабря 2023, 11:19

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открывается выставка «Николай Блохин. Живописные сюиты». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка начнет работу 24 декабря в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике.

В рамках экспозиции для гостей и жителей Подмосковья будут показаны свыше 50 произведений живописи и графики известного петербургского художника Николая Блохина. В основе его стиля лежит сочетание разных направлений изобразительного искусства и традиционной академической школы.

Посетители выставки смогут увидеть работы на тему игры в разных её сюжетных вариантах: переодевание, тема личины и маскарада, «галантная» и театральная, а также портретные работы художника, которые сочетают в себе портрет в стиле реализма на фоне абстрактной композиции.

Стоит отметить, что выставка продолжит свою работу до 19 мая 2024 года.

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В Московской области пройдет фестиваль «Дмитровский пряник»
13 декабря 2023, 10:35

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открывается фестиваль «Дмитровский пряник». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
VII Культурный фестиваль «Дмитровский пряник» пройдет с 20 по 24 декабря.

Для гостей мероприятия подготовлена обширная культурная программа: выставка пряников ручной работы, концерт, тематическая экскурсия, на которой представлены старинные пряничные доски и мастер-классах, на котором все желающие смогут самостоятельного испечь и расписать пряник.

Помимо этого, для всей участников организуют дегустацию пряников, тематические фотовыставки и новогодние сказки для детей.

Стоит отметить, что в рамках фестиваля пройдет конкурс для пекарей и кондитеров, на котором более 20 участников продемонстрируют свои пряничные шедевры. Победителей будет определять профессиональное жюри, а зрители смогут выбрать конкурсанта, которому достанется «Приз зрительских симпатий».

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Трек Инстасамки вошел в десятку самых напеваемых в Google
Трек Инстасамки вошел в десятку самых напеваемых в поиске Google
13 декабря 2023, 00:41

Фото: istockphoto / nantonov

Песня «Отключаю телефон» от российской исполнительницы Инстасамки вошла в список топ-10 запросов в Google по музыкальным трекам. Эту информацию подтверждают данные сервиса Google Trends.
Это версия композиции, созданная специально для платформы TikTok.

Трек сохранял стабильную популярность на протяжении года с момента своего выпуска в начале февраля. Заметный рост интереса к песне произошел в летние месяцы.

Помимо Инстасамки, в списке топ-10 также присутствуют такие исполнители, как Imagine Dragons, Eminem и Stephen Sanchez.

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