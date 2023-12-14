В Подмосковье пройдет юбилейный концерт ансамбля «Сувенир»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«За эти годы творческий коллектив создал множество неповторимых концертных программ в сотворчестве с известными композиторами, исполнителями, актерами, часто гастролировал по стране и миру, принимал участие в записи дисков. В составе ансамбля работают музыканты-виртуозы, лучшие исполнители на инструментах, победители и лауреаты престижных конкурсов и фестивалей», - отметили в ведомстве.
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