В подмосковной усадьбе Пушкина пройдёт масштабный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина С 7-9 июня состоится литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ». Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья, масштабный праздник русского языка приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Проходившие ранее проекты «Арт-пикник» и «Проект: ПОЭТ» в этом году объединились в один большой литературный фестиваль, который состоится в усадьбе великого русского поэта Большие Вязёмы.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Основная программа фестиваля включает художественные чтения известных российских актеров и поэтов, музыкальную, театральную и кинематографическую составляющие. А прочитать стихи в рамках «открытого микрофона» смогут все желающие.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Хедлайнерами фестиваля станут народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, актёры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырёв, Иван Кокорин, Ирина Гринёва, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк, поэтессы Екатерина Хлебникова и Мария Меженная, певица и чтец Мария Мирай, грузинская певица и автор песен Меги Гогитидзе, а также театр «Русская песня» Надежды Бабкиной и ансамбль композитора и скрипача Алексея Айги «4΄33΄΄». Вести мероприятие будет поэт и радиоведущий Дмитрий Ленский.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Специальными вечерними мероприятиями фестиваля станут показ на большом экране под открытым небом премьеры года – художественного фильма «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна, и демонстрация мультимедийного светового шоу с проекцией на фасад главного усадебного дома.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Помимо этого, гостям предложат познакомиться с экспозицией музея, принять участие в творческих мастер-классах и образовательных лекториях. Атмосферу праздника на площадке фестиваля создадут фантазийные персонажи уличного театра «Сосферас» и волшебный Шляпник – мастер иллюзий. На территории усадьбы предусмотрены фуд-корты и зоны отдыха.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Билеты на фестиваль можно купить на сайте.
Читайте также:
В Подмосковье завершились весенние серии игр «Театральный поединок»
В Подмосковье стартует второй сезон фестиваля «Город танцует в парках»
В Серпухове продлили работу выставки «Маковские. Константин и Владимир»
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Пушкин – один из главных столпов отечественной литературы и культуры в целом. Его 225-й юбилей мы решили отметить большим праздником поэзии и русского языка, объединившим два наших региональных мероприятия под знаком великого поэта. Мы стремились заинтересовать как можно больше молодёжи, поэтому программа фестиваля сочетает выступления и мэтров российской культуры, и молодых, талантливых артистов, для которых фестивальная площадка – начало большого творческого пути», – рассказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Основная программа фестиваля включает художественные чтения известных российских актеров и поэтов, музыкальную, театральную и кинематографическую составляющие. А прочитать стихи в рамках «открытого микрофона» смогут все желающие.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Хедлайнерами фестиваля станут народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, актёры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырёв, Иван Кокорин, Ирина Гринёва, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк, поэтессы Екатерина Хлебникова и Мария Меженная, певица и чтец Мария Мирай, грузинская певица и автор песен Меги Гогитидзе, а также театр «Русская песня» Надежды Бабкиной и ансамбль композитора и скрипача Алексея Айги «4΄33΄΄». Вести мероприятие будет поэт и радиоведущий Дмитрий Ленский.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Специальными вечерними мероприятиями фестиваля станут показ на большом экране под открытым небом премьеры года – художественного фильма «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна, и демонстрация мультимедийного светового шоу с проекцией на фасад главного усадебного дома.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Помимо этого, гостям предложат познакомиться с экспозицией музея, принять участие в творческих мастер-классах и образовательных лекториях. Атмосферу праздника на площадке фестиваля создадут фантазийные персонажи уличного театра «Сосферас» и волшебный Шляпник – мастер иллюзий. На территории усадьбы предусмотрены фуд-корты и зоны отдыха.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Билеты на фестиваль можно купить на сайте.
Читайте также:
В Подмосковье завершились весенние серии игр «Театральный поединок»
В Подмосковье стартует второй сезон фестиваля «Город танцует в парках»
В Серпухове продлили работу выставки «Маковские. Константин и Владимир»
Лора Луганская