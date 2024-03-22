34 подмосковных школьника выиграли конкурс предпринимательских проектов

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Подмосковье объявлены школьники-победители конкурса предпринимательских проектов. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Региональным этап конкурса прошел 21 марта в Корпоративном университете.
Стоит отметить, что в общей сложности все участники прошли трех этапных отбор конкурса, где показали свои навыки.
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«Состязание юных предпринимателей проходило в три этапа. На региональной этап был представлен 201 проект, в финал вышли 34 работы. Победителями стали школьники из Реутова, Раменского, Коломны, Балашихи, Серпухова, Мытищ, Щелково и Зарайска. Защиты работ состоялись в присутствии жюри, в состав которого вошли эксперты КУРО, МПГУ, РГУТИС, учителя подмосковных школ. Старшеклассники представили свои проекты в десяти номинация», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева