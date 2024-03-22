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34 подмосковных школьника выиграли конкурс предпринимательских проектов

22 марта 2024, 13:36
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье объявлены школьники-победители конкурса предпринимательских проектов. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Региональным этап конкурса прошел 21 марта в Корпоративном университете.

«Состязание юных предпринимателей проходило в три этапа. На региональной этап был представлен 201 проект, в финал вышли 34 работы. Победителями стали школьники из Реутова, Раменского, Коломны, Балашихи, Серпухова, Мытищ, Щелково и Зарайска. Защиты работ состоялись в присутствии жюри, в состав которого вошли эксперты КУРО, МПГУ, РГУТИС, учителя подмосковных школ. Старшеклассники представили свои проекты в десяти номинация», — поделились в пресс-службе.


Стоит отметить, что в общей сложности все участники прошли трех этапных отбор конкурса, где показали свои навыки.

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#победители
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Для школьников Воскресенска провели урок-игру по сборке роботов и 3D-рисованию
22 марта 2024, 14:41

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Квест под названием «Знакомьтесь: высокие технологии» провели в лицее имени П.В. Стрельцова в Воскресенске для учеников восьмого и девятого класса, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В ходе игры, которую организовали для ребят студенты технологического факультета Коломенского государственного социально-гуманитарного университета, школьники попробовали свои силы в 3D-рисовании, сборке роботов и освоении виртуальной реальности, а также проверили свою цифровую грамотность», — говорится в сообщении.
Кроме того, доцент кафедры технических систем, теории и методики образовательных процессов технологического факультета ГСГУ Дмитрий Орешин прочитал для учителей информатики и технологий лекцию, посвящённую перспективам изучения беспилотников в рамках школьной программы.

Образовательные мероприятия были приурочены к Всероссийской неделе высоких технологий и технопредпринимательства.

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#воскресенск
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#образование
#минобразования мо
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Раскрыты причины бунтов ВСУ на передовой
Asia Times: солдаты ВСУ активно сдаются в плен и отказываются выполнять приказы
22 марта 2024, 14:39

Фото: iStock/Sinenkiy

Солдаты Вооруженных сил Украины все чаще сдаются в плен из-за усугубляющихся проблем на передовой, пишет Asia Times.
В последнее время украинские военнослужащие все чаще отказываются выполнять командные указания. Известен случай, когда сдался целый взвод, при условии, что их не будут потом обменивать из-за опасения попасть в тюрьму или возвращения на передовую.

В публикации подчеркивается, что Украина стремительно приближается к решающему моменту, когда ВСУ или общество, или оба сразу, должны будут определить, соответствует ли их участие в конфликте национальным интересам страны.

В то же время, отмечается, что европейские лидеры осознают нарастающую напряженность ситуации, но не признаются в этом перед народом.

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Спасатели эвакуировали рыбака со льда Иваньковского водохранилища
22 марта 2024, 14:22

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали рыбака со льда Иваньковского водохранилища. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу 112 обратился за помощью пожилой рыбак, который застрял в на водохранилище.

«Выяснилось, что 69-летний мужчина утром отправился на рыбалку и по подмороженному ночью льду без труда добрался до места подледной ловли в 5 километрах от берега. Но в течение дня из-за весеннего тепла ледовая корка постепенно истончилась, поэтому рыболов обратился за помощью к спасателям. Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на место вызова, подняли пенсионера на борт катера на воздушной подушке «Хивус-6» и доставили его на берег», — рассказал замначальника ПСЧ-215 Александр Проценко.

Стоит отметить, что благодаря вовремя прибывшим спасателям медицинская помощь рыбаку не потребовалась.

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Zeit: украинские беженцы завезли туберкулез в Германию
22 марта 2024, 13:56

Фото: istockphoto / Amorn Suriyan

Уровень заболевания туберкулезом в Германии вырос в 2023 году из-за притока беженцев с Украины и из других стран, пишет Zeit со ссылкой на институт Роберта Коха (RKI).
Уточняется, что в Германии количество заболеваний туберкулёзом снижалось на протяжении нескольких лет, как раз до 2023 года.

Таким образом, в прошлом году в ФРГ был зафиксирован 4481 случай туберкулеза против 4082 в 2022 году и 3931 – годом ранее. При этом, был заметен рост случаев, когда бактерии вырабатывали устойчивость к лекарствам.
В материале говорится, что такие данные объясняются главным образом иммиграцией людей c Украины. В их стране туберкулез, а также туберкулез с лекарственной устойчивостью встречается значительно чаще, чем в Германии, уточняется в публикации.

Напомним, в ФРГ все чаще отмечается социальная напряженность из-за беженцев. Например, в феврале там произошел конфликт из-за того, что украинцев увидели за выкидыванием еды, приобретенной на средства немецких налогоплательщиков.

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#беженцы
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Земельные участки в Ленинском округе залило сточными водами
22 марта 2024, 13:09

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Несколько земельных участков, расположенных в Ленинском городском округе Подмосковья, были подтоплены ливневыми сточными водами, виновной в этом оказалась строительная компания, занимающаяся прокладкой коммуникаций в новом жилом комплексе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Компания «СВС-ЭМ» прокладывает коммуникации в ЖК «Видный берег» в районе Расторгуевского шоссе. Компания обустроила технические колодцы, которые заполняются ливневыми сточными водами. После содержимое колодцев откачивают и сливают на рельеф местности, что вызвало подтопление соседних участков», — пояснил глава министерства Тихон Фирсов.
После проведения проверки, установившей факт нарушения, строительной компании направлено официальное предостережение и требование впредь не допускать разлива сточных вод.

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Демографы усомнились в мерах государства, направленных на повышение рождаемости
Демограф Ракша: рост налоговых вычетов за покупку жилья не повысит рождаемость
22 марта 2024, 12:54

Фото: istockphoto / LENblR

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил двукратно увеличить суммы налогового вычета за приобретение жилья для многодетных семей. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Так, при приобретении жилого помещения гражданин имеет право вернуть 13% подоходного налога, но не более чем с суммы 2 миллионов рублей. Плюс к этому гражданин имеет право вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов на погашение процентов ипотечного кредита, но не более чем с 3 миллионов рублей.

Независимый демограф Алескей Ракша в беседе с «Радио 1» заявил, что такие меры вряд ли повлияют на повышение рождаемости.

«Это очень мало денег, семьи их с трудом заметят в своем бюджете. Это не стимулирует семьи рожать детей, раз это незаметно в реальных деньгах, то и на рождаемости не будет заметно. По европейским меркам рождаемость в нашей стране средняя, у нас каких-то больших особенностей нет. При этом, в стране сильно выросла многодетность, и в той же мере бездетность», — отметил Ракша.

В тексте письма говорится, что проект создается в рамках реализации государственной политики по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей, однако Ракша усомнился в том, что меры помогут ее стимулировать .

«Стимулировать денежными выплатами рождение первого ребенка не получится. Для решения проблемы необходимо повысить уровень равенства в обществе. Можно сделать детские сады качественными и доступными, и в целом создать благоприятную атмосферу в городах, пандусы для колясок, отсутствие ступенек, отношение окружающих улучшить. Это много сложных шагов и все делается не сразу», — поделился специалист.

Уточняется, что сейчас данные размеры вычетом установлены как для граждан, не состоящих в браке и не имеющих детей, так и для лиц, имеющих статус многодетных, которые несут значительную дополнительную финансовую нагрузку, связанную с воспитанием и уходом за детьми, отметил Антон Орлов.

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#россия
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В Подмосковье выявили шесть водоёмов с самым опасным льдом
22 марта 2024, 12:48

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Шесть водоёмов с самым ненадёжным льдом выявили подмосковные спасатели в ходе очередного мониторинга водных объектов Московской области, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Самый тонкий лёд, согласно результатам проверки, оказался на реке Лопасня в городском округе Чехов, реке Гуслица в округе Егорьевск, реке Нара в Наро-Фоминске, на реке Нахабинка в округе Красногорск, на Яузе в округе Мытищи и на озере Киово в округе Лобня», — говорится в сообщении.
Толщина льда на указанных водоёмах составляет от нуля до 10-14 сантиметров.

Спасатели также предупреждают, что активное таяние льда началось на всех водоёмах Московской области. Под воздействием плюсовых температур и солнечных лучей, лёд не только истончается, но и меняет свою структуру: становится более рыхлым, так что зачастую даже толстый слой льда уже не может выдержать вес не только взрослого человека, но и ребёнка и даже животного.

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#опасность
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В России связали рост продажи тестов на беременность со стабилизацией ситуации в стране
DSM Group: продажи тестов на беременность в РФ выросли до пятилетнего максимума
22 марта 2024, 12:19

Caiaimage/Agnieszka Wozniak

С начала 2024 года россияне потратили на приобретение тестов на беременность 612 млн рублей, об этом свидетельствуют данные DSM Group.
Сумма стала рекордной по сравнению с прошлыми годами. За первые десять недель 2023 года, аптеки продали около 3,5 миллиона тестов, тогда как в текущем году эта цифра уже превысила 4 миллиона.

По мнению экспертов, такая тенденция обусловлена стабилизацией ситуации в стране.

Прежде демограф о намерениях поднять рождаемость за шесть лет.

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#демография
#аптеки
#рождаемость
#беременность
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В Подмосковье автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие
В Подмосковье 3 человека пострадали после того, как машина врезалась в остановку
22 марта 2024, 12:16

Фото: прокуратура Московской области

Три человека пострадали в результате падения остановочного павильона в Подмосковье, который обрушился после столкновения с автомобилем. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
По предварительным данным, авария произошла утром на 67-м километре автодороги Волга-1 М-7 в районе деревни Большое Буньково. Водитель автомобиля «Газель» столкнулся с легковым автомобилем, после чего врезался в остановку общественного транспорта, вызвав ее обрушение.

Трое пострадавших получили медицинскую помощь. Ногинская городская прокуратура занимается расследованием происшествия и контролирует ход проводимой проверки.

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