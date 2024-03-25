В Красногорске прошла пресс-конференция «Движение Первых»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Доме Правительства Москвской области Движение Первых дало старт ключевым проектам 2024 года в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
На пресс-конференции участники движения представили 22 ключевых проекта на 2024 году для проведения в образовательных организациях Подмосковья.
Кроме этого, особое внимание уделили региональному проекту «Лидеры Подмосковья» и чемпионату по новым видам спорта, которые активисты также планируют реализовывать.
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«Мы проведем региональный Фестиваль семейных достижений. Участниками станут яркие, сплоченные, активные, творческие и спортивные семьи Подмосковья. Можно рассказать о своих семейных достижениях, а также познакомиться с выдающимися людьми из других городских округов», – поделился член регионального Совета Первых Кирилл Гурин.
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Мира Полтева