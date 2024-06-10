Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «Читаем всей семьёй»

Фото: iStock/fizkes
Конкурс «Читаем всей семьёй» стартовал в России, принять в нём участие приглашают семьи с детьми до 18 лет, сообщили в оргкомитете конкурса.
«Для конкурса нужно снять видеоролик, в котором члены семьи разных поколений вместе читают вслух любимое произведение на русском языке», — говорится в сообщении.Конкурс проводится в двух номинациях — «Проза» и «Поэзия». Допустимый хронометраж ролика — от одной до трёх минут, допустимая погрешность — 15 секунд. В каждой из номинаций жюри выберет трёх победителей, эти семьи пригласят в Москву на церемонию награждения. Победители получат дипломы, книжные подарки, кроме того, для них будет организована культурная программа.
Видеоролики на конкурс принимаются онлайн с 9 июня по 30 сентября. От одной семьи можно прислать только одну заявку. Победителей объявят в ноябре текущего года, награждение назначено на декабрь.
Читайте также:
Представитель Подмосковья выиграл международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине»
В России проведут конкурс лучших практик трудоустройства молодёжи
В Можайском округе для детей с ОВЗ прошел конкурс «Твой звездный час»
Лев Каштанов