В Подмосковье состоится автомобильный «Гагарин Фест»

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Фестиваль автозвука «Гагарин Фест» проведут в День России, 12 июня, на аэродроме Мячково в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба оргкомитета мероприятия.
«Фестиваль будет проводиться в третий раз. Ежегодно на нём устанавливают новый рекорд России по количеству автомобилей, одновременно воспроизводящих гимн России в исполнении группы «Любэ». Кроме того, в этом году планируется побить мировой рекорд по звуковому давлению, ранее установленный американцами», — говорится в сообщении.Кроме того, в рамках фестиваля планируется провести большую экскурсионную программу для раненых бойцов СВО, передвигающихся на колясках. В программу входит посещение главных столичных достопримечательностей и «Гагарин Феста».
Фестиваль организует компания «Урал», специализирующаяся на акустических системах. Подробная информация о фестивале размещена на официальном сайте мероприятия.
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