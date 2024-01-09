В Серпухове зрители погрузились в мир песен «Короля и шута»

Фото: Мария Панина
Иммерсивное шоу в сельском ДК Серпухова погрузило зрителей в мир песен «Короля и шута». Об этом сообщила корреспондент.
Иммерсивный спектакль «Молния для дурака» по мотивам песен группы «Король и Шут» прошел в Центре Детского творчества Большого Грызлова.
Сюжет был построен вокруг приключений героя – Дурака, который пытался поймать молнию, встречаясь с разными персонажами песен. Все действия были развернуты на территории всего дома культуры.
Кроме этого, актеры исполнили известные песни из репертуара группы «Король и Шут», которые самостоятельно адаптировали под сюжет.
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Сюжет был построен вокруг приключений героя – Дурака, который пытался поймать молнию, встречаясь с разными персонажами песен. Все действия были развернуты на территории всего дома культуры.
«Мы специализируемся на сказках, поэтому выбрали Король и Шут. По поводу декораций возникла сложность – когда зритель на сцене, обычно мы закрываем занавес и меняем их. В этом случае сделали сразу три локации и переводили действие и внимание зрителя из одной в другую. Костюмы тоже сделали сами. Интересным элементом стали булавки, которые нашили на все костюмы, мы вложили смысл, что все, кто носит булавки несвободны», — отметила режиссер спектакля Елизавета Катроша.
Кроме этого, актеры исполнили известные песни из репертуара группы «Король и Шут», которые самостоятельно адаптировали под сюжет.
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Мира Полтева