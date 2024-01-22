В Подмосковье состоится концерт участников музыкального фестиваля «Мост Дружбы»

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В музее-заповеднике П.И. Чайковского выступят участники Московского международного музыкального фестиваля «Мост Дружбы». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт состоится 28 января в зале государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину.
Кроме выступления музыкантов для гостей будут подготовлены экскурсии по музейному комплексу и в музей ёлочных игрушек, возложение цветов к памятнику великому русскому композитору, а также встреча и совместный обед с учащимися Клинской детской школы искусств имени П.И. Чайковского.
Стоит отметить, что вход на мероприятие свободный. начало в 18:00.
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«14 молодых музыкантов, прошедших предварительный отбор в Пекине, которые являются участниками Московского международного музыкального фестиваля «Мост Дружбы» с произведениями Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Баха, Бетховена и других композиторов», — отметили в пресс-службе министерства.
Стоит отметить, что вход на мероприятие свободный. начало в 18:00.
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Мира Полтева