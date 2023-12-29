В Подмосковье работают 18 предприятий народных художественных промыслов

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко
«Подмосковье по праву считается родиной большинства уникальных промыслов. Регион лидирует и по объёму производства, и по реализации изделий. Среди неповторимых вещей, которые делают подмосковные умельцы, – гжельский и дулёвский фарфор, русская матрёшка, жостовские подносы и павлопосадские платки. Они прославили наш регион на весь мир. На территории Подмосковья деятельность в сфере народных художественных промыслов ведут 18 предприятий», – сказал Брынцалов, слова которого приводит сайт регионального парламента.10 предприятий, по его словам, получают поддержку из федерального бюджета – им возмещают расходы на модернизацию производства, сырьё и материалы, энергоносители, продвижение продукции и страховые взносы.
«Меры поддержки для предприятий НХП разработаны и на региональном уровне. Это возмещение затрат на ЖКУ и аренду, льготные займы, субсидии и многое другое», – сказал спикер.Все региональные меры поддержки предприятий художественных промыслов Подмосковья можно найти на сайте Мособлдумы.
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