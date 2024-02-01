В Подмосковье стартовал экологический фотоконкурс

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Фотоконкурс «Снежнолесье-2024» открылся в Московской области, по итогам будут выбраны лучшие фотографии зимней подмосковной природы. Конкурс проводит Комитет лесного хозяйства региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«Фотографируйте природу и загадывайте желания! Площадкой конкурса станет telegram-канал Комлесхоза и чаты 19 областных лесничеств. Размещайте там фотографии, указывайте, когда и где был сделан снимок, и ставьте хештег #снежнолесье2024», — говорится в сообщении.Конкурс продлится до 1 марта. Пять лучших фотографий будут выбраны по итогам народного голосования.
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